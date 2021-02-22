Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları: Kirli zihniyet birliğimize kardeşliğimize saldırmayı sürdürüyor. Hakkari terörün acısını en çok çeken illerimizden biridir. İzmir'de terör saldırıları sebebiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizden göç edip gelen vatandaşlarımız yaşıyor. Dünyanın hiçbir yerinde terörü savunan, onların siyasi uzantılarını destekleyen aydınlar, STK'lar, siyasi partiler göremezsiniz. Ülkemizde maalesef böyle kirli bir zihniyet hep olagelimiştir, bugün de vardır. 'SENİN DE VEBALİN VAR' Buradan sesleniyorum. Ey CHP, ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? Diyarbakır'daki anneleri hiç ziyaret ettin mi? Orada neler oluyor, haberin var mı? Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebalı bulunuyor, senin de vebalin var. CHP'YE BERAT ALBAYRAK TEPKİSİ Son zamanlarda CHP ve şürekası, Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan kampanya yürütüyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerinin hezeyanları ile uğraşmayı zul addettiğimiz için önce görmezden geldik, ancak bu iş artık, bir insan olarak sahip olduğumuz temel haklara ve özgürlüklere de özellikle de ailemize saldırı boyutuna varınca, ağızlarını payını vermek de üzerimize vacip oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA GARA BİLGİLENDİRMESİ Bakanlarım gitsinler anlatsınlar dedim. Diyor ya, haberimiz yok, asıl kaynağından gitsinler anlatsınlar istedim. İkili görüşmelerden sonra, bu yapıldığı halde Meclis'te tamamıyla sınır aşan bir yapı ile bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar. Biz onun için diyoruz ki, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başında siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş bir genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır. Yanındakiler de o projenin diğer başlıklarıdır. Yandaşlarıdır. Gara operasyonunun milletimizde yol açtığı öfkeyi PKK'nın üzerinden uzaklaştırmak için akla ziyan yollara başvurması, bu tespiti bir kez daha doğruluyor. 'EN BÜYÜK TALİHSİZLİĞİ DAMAT SIFATININ BİRİKİM VE BAŞARISININ ÖNÜNE GEÇİRİLMESİDİR' Berat Bey ve onun üzerinden şahsımızla ilgili kampanyaya hız verilmesinin nedenlerinden biri de budur. Kendilerine tevdi edilen misyonun gereğini yerine getirmeyi sürdüreceklerini biliyoruz. Son 7-8 yıldır, ülkemizin ekonomide yaşadığı saldırıları ve verdiğimiz mücadeleyi özetle anlatmak istiyorum. Bu mücadelenin ekonomi boyutunun en ön safında Berat Bey yer almıştır. Berat Beyi önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği, damat sıfatının bu alanlardaki birikimi ve başarısının önüne geçirilmesidir. Bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı, değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum. Türkiye'nin enerji atılımlarında Berat Beyin geliştirdiği strateji bulunuyor. Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin keşfini yapan gemilerin alınmasıyla başlanmasından, madencilik açılımlarına kadar pek çok kazanımın altında Berat beyin imzası vardır. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar.

'BUNLAR FAİZCİ, IMF'CİDİR' Türkiye ekonomisini daha da güçlü kılmak için pek çok alanda tarihi öneme sahip uygulamaları da Berat Beyin Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde hayata geçirdik. Gençler, bunlar arasında çok ehemmiyetli gördüklerimden biri de katılım şirketlerinde yeni iş modellerinin geliştirilmesi ve faizsiz finansman yöntemlerinin çeşitlendirilmesidir. Burada bir adım çok çok önemli, tekrar hatırlatıyorum. Bu CHP faizcidir. Bunlar IMF'cidir. IMF temsilcileri ile kapalı kapılar arkasında pazarlık yapanlar bunlardır. IMF'ye borç biz geldiğimizde 23.5 milyar dolardı. Mayıs 2013'te borçları ödedik ve sıfırladık. Ey bay Kemal, ey Faik Öztrak, bilir misiniz şu anda bizim IMF'ye bir borcumuz yok, bilir misiniz? bize IMF'den borç alın diyorlar. O sizin cibiliyetinizdir. Bizde bu yok. DÖVİZ REZERVİ AÇIKLAMASI Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı diyorlar. Sıfırın altına düştü dediler. 27.5 milyar dolar döviz rezervir vardı göreve geldiğimizde. Şimdi 95 milyar dolar var. Başbakanlık döneminde bu döviz rezervi 2013, 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95'e indik. Biz yeniden 132'ye de çıkarız, 200'e de çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz. Bizim akıl hocalarımız Batı değil, CHP'nin akıl hocaları orada. Bizim akıl hocalarımız kendi içimizde. Birbirimizle dayanışma halindeyiz. Bu adımları da böyle attık. Şu anda 95 milyar dolar döviz rezervimiz var.