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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Soykırıma varan operasyonlarını derhal durdurması çağrımızı yineliyorum

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Soykırıma varan operasyonlarını derhal durdurması çağrımızı yineliyorum

20.10.2023 18:40 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Gazze’ye yönelik saldırılarla ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, Gazze'de çocukların, kadınların, sivillerin katledilerek güvenliğin sağlanamayacağını belirterek, "İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İsrail yönetimine soykırıma varan operasyonlarını derhal durdurması çağrımızı yineliyorum" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Soykırıma varan operasyonlarını derhal durdurması çağrımızı yineliyorum

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yönelik saldırıların genişlemesinin daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyeceğini vurguladı.

"İSRAİL YÖNETİMİ ÖRGÜT GİBİ DAVRANMAKTADIR"

"Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır." görüşünü aktaran Erdoğan, zulümle abat olunmayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımına şöyle devam etti:
"İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır. Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının adeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları, bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum. İsrail yönetimine, sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhal durdurması çağrımızı yineliyorum."

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ve bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye, daha fazla masum kanının akmaması, daha fazla insani trajedinin yaşanmaması ve Filistin’deki çatışmaların geri dönülmez noktaya varmadan çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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İsrail Recep Tayyip Erdoğan Gazze

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