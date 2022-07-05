HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Draghi ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Draghi ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

05.07.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Draghi ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi: İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Draghi, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İki Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk.

Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz İtalya'yla 3. hükümetler arası zirve toplantımızı gerçekleştirdik. 9 anlaşma imzaladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük rekor artışla 23 milyar doların üzerine çıktı.

Gündemimizde terörle mücadelede iş birliği olarak önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda İtalya'dan beklentilerimizi paylaştım. Sayın Başbakan'la göçün idaresi ve yasa dışı göçle mücadele konularını da ele aldık. Türk-İtalya Üniversitesi'nin kurulması girişimini görüştük.

Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin birlik için pek çok alanda ne kadar önemli olduğunu somut şekilde ortaya koymuştur. Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesi önemlidir. İtalya Türkiye'nin üyeliğinin AB'ye sağlayacağı katma değerin bilincindedir. Bu desteğin artacağını düşünüyorum.

Ukrayna krizini de ayrıntılı biçimde ele aldık. Zirve vesilesiyle Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Draghi'nin açıklamalarında satır başları ise şu şekilde:

Ayrıntılar geliyor...

erd1

erd2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars'ta iğrenç olay! 3 yıl boyunca taciz...Kars'ta iğrenç olay! 3 yıl boyunca taciz...
'Görevden alınabilirim' demişti! Flaş açıklama'Görevden alınabilirim' demişti! Flaş açıklama
Yasaklı ırk köpekten ata korkunç saldırı! Görüntüler dehşete düşürdüYasaklı ırk köpekten ata korkunç saldırı! Görüntüler dehşete düşürdü
Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılar

Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılar

500 bin sözleşmeli personel için kadro müjdesi!

500 bin sözleşmeli personel için kadro müjdesi!

Genç kadın ayı saldırısından böyle kurtuldu!

Genç kadın ayı saldırısından böyle kurtuldu!

Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı!

Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı!

Acun Ilıcalı kızmıştı! Yine kendini tutamadı

Acun Ilıcalı kızmıştı! Yine kendini tutamadı

Benzin fiyatlarına zam gelecek mi?

Benzin fiyatlarına zam gelecek mi?

İlginizi Çekebilir

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.