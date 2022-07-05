Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Draghi ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi: İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Draghi, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İki Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk.

Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz İtalya'yla 3. hükümetler arası zirve toplantımızı gerçekleştirdik. 9 anlaşma imzaladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük rekor artışla 23 milyar doların üzerine çıktı.

Gündemimizde terörle mücadelede iş birliği olarak önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda İtalya'dan beklentilerimizi paylaştım. Sayın Başbakan'la göçün idaresi ve yasa dışı göçle mücadele konularını da ele aldık. Türk-İtalya Üniversitesi'nin kurulması girişimini görüştük.

Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin birlik için pek çok alanda ne kadar önemli olduğunu somut şekilde ortaya koymuştur. Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesi önemlidir. İtalya Türkiye'nin üyeliğinin AB'ye sağlayacağı katma değerin bilincindedir. Bu desteğin artacağını düşünüyorum.

Ukrayna krizini de ayrıntılı biçimde ele aldık. Zirve vesilesiyle Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Draghi'nin açıklamalarında satır başları ise şu şekilde:

Ayrıntılar geliyor...





