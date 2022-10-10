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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni çağrı: Gel, bunu tamamen masadan kaldıralım

10.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsüne anayasal düzenleme konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrıda bulunarak, "Yasal düzenlemeye hiç ihtiyaç yok. Eğer samimiysen dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım bunu tamamen masadan kaldıralım" dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni çağrı: Gel, bunu tamamen masadan kaldıralım

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Batılı ülkelerde enerji ve gıda güvenli konusunda endişelerin arttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son Prag zirvesinde liderlerden bunu dinledim: 'Bu kışı nasıl geçireceğiz'... Hepsi bunu anlatıyorlar. 'Bizim böyle bir sorunumuz yok' dedim" dedi. Başörtüsüyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir çağrıda bulunan Erdoğan, "Eğer samimiysen dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım bunu tamamen masadan kaldıralım" diye konuştu.

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Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"BU ÇARPIK YAPI KÖKÜNDEN ÇATIRDIYOR"

Küresel sistem son 70 yılın en büyük sarsıntılarından birini yaşıyor. Bu çarpık yapı kökünden çatırdıyor. Soğuk savaşın bitmesiyle barış, istikrar ve özgürlükler adına yeşeren umutlar son günlerde tekrar yerini korkuya hatta kimi ülkelerde faşizme bırakmaya başladı. Afrika'dan Asya'ya milyarlarca insan temel gıda maddelerine dahi ulaşmakta zorluk çekmektedir. Bu vahim tablonun daha da kötüleştiğine şahit oluyoruz. Son 50-60 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon rakamları Batılı ülkelerde yaşayanlar dahil herkesi zor durumda bırakıyor.

"BİZİM BÖYLE BİR SORUNUMUZ YOK"

Kış mevsimiyle bu ülkelerde enerji ve gıda güvenliği konusundaki endişeler tırmanıyor. Son Prag zirvesinde liderlerden bunu dinledim: 'Bu kışı nasıl geçireceğiz'... Hepsi bunu anlatıyorlar. 'Bizim böyle bir sorunumuz yok' dedim. Liderler sadece anı düşünüyorlardı. Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri maalesef aklıselim ile değerlendirmiyorlardı.

"HER KRİZ FIRSATLARI DA BERABERİNDE GETİRİR"

Önümüzdeki dönemde dünyada köklü siyasi değişimlerin yaşanması kaçınılmazdır. Mevcut yapının devam etmesi mümkün değildir. 7 milyon tonu aşkın tahıl bizim üzerimizden dünyaya servis ediliyor. Türkiye bu konuda üzerinden bütün imkanları seferber ederek insanlığa bir soluk nefes aldırmanın gayreti içinde. Küresel sistem kaynaklı sorun gün yüzüne çıktıkça Türkiye'nin haklılığı daha iyi anlaşılacaktır. 'Türkiye Yüzyılı' ifademiz kısa zamanda gerçeğe dönüşecektir. Her kriz fırsatları da beraberinde getirir.

"20 YIL BOYUNCA SÖZÜMÜZÜN ARKASINDA DURDUK"

Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Ülkemizin potansiyellerini gün yüzüne çıkarmanın gayretini verdik. Ülkemizin şartları ne olursa olsun 20 yıl boyunca sözümüzün arkasında durduk. Her alanda Türkiye'yi çok farklı bir konumda taşıdık.

"KARADENİZ'DEN DOĞAL GAZI DA ÇIKARDIĞIMIZ ANDA BUNUN TADINA DOYUM OLMAZ"

Türkiye'nin Yüzyılı bu altyapı ile güçlendi. Uluslaralarsı iktisatçılarla bir toplantı yaptık. Şu tespiti yapmışlar. Türkiye altyapısını bitirdi. Altyapısını bitirdiği için de Türkiye'nin geleceği aydınlık. Biz de dedik ki; 'Bu tespiti bizler de yaptığımız için başarılıyırz.' Daha da iyiye gideceğiz. Hele Karadeniz'den doğal gazı da çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL DÜZENLEME

Başörtüsü konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç yokken 'Yasal düzenleme yapalım' dedi. Yasal düzenlemeye hiç ihtiyaç yok. Eğer samimiysen dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım bunu tamamen masadan kaldıralım. Adalet Bakanlığımız yaptığı çalışmaları bizlere sunacaklar.

35 YAŞ ÜSTÜ KADINLAR İÇİN ÜNİVERSİTELERDE EK KONTENJAN

Temmuz ayında çeşitli sebeplerle eğitimi bırakan öğrencilerimize üniversitelerin kapılarını açtık. Zaman zaman mağduriyetlere yol açan öğrenci disiplin yönetmeliğini de özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştiriyoruz.

Hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz çalışmayla 35 yaşının üstündeki kadınlarımız için lisans ile ön lisansda ek kontenjan sağlayacağız.

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Recep Tayyip Erdoğan
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