SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar! Uluslararası topluma çağrı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı yeni terminal binası açılışında konuştu. Yeni binanın 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek durumda olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"KIBRIS ADASI'NIN EN BÜYÜĞÜ"

"Yeni terminal, eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir. Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası’nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır. Bu eser, Doğu Akdeniz’de bir istikrar havzası olan KKKC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır

"ULUSLARARASI UÇUŞLAR İÇİN KULLANILACAĞI GÜNLER UZAK DEĞİLDİR"

Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Uluslararası toplumu, (KKTC'ye yönelik) hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. Kıbrıs Adası’nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum."



