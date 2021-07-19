Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Meclisi'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne önemli bir ziyarette bulunuyor. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Bugün burada sadece ortak bir heyecanı, milletimizin ortak bir gururunu paylaşmıyoruz. KKTC-Türkiye arasındaki ebedi kardeşliğimizi bir kez daha isteseler de istemeseler de ilan ediyoruz.

Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine şahit olacağız. KKTC'ye kazandırılan eserlerin toplu açılışına katılacağız.

Yatırım ve müjdelerin şimdiden tüm Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime hayırlı olmasını dilerim.

Kıbrıs Türkü karşılaştığı tüm zorluklara rağmen haklı davasını asla kaybetmemiştir. Cumhuriyet meclisi bu davaya her zaman güç katmıştır. Tüm meclis üyelerine buradan bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. Kıbrıs Türk halkının temsilcisi olarak görev yapmış aramızda olmaya tüm milletvekillerine Allah'tan rahmet diliyorum.

Kıbrıs davası nasıl bugünlere sizin omzunuzda gelmişse gelecekte de bu şekilde devam edecektir.

Kıbrıs davası 1974'te yazdığı kahramanlık destanıyla büyük bir milletin davasıdır. Bu davanın sahibi şehitlerimizdir, gazilerimizdir... Vatanları için ölümü göze alan yiğit mücahitlerdir. Bu dava için sadece 1974 Barış Harekatı'nda ülkemizin dört bir köşesinden şehitlerimizi kara toprağa yolcu ettik. 1672 Kıbrıs Türkü kardeşimiz bizden kopartıldı.

"BUGÜNLERE BEDEL ÖDEYEREK GELDİK"

Türkiye ve Kıbrıs Türkleri olarak bugünlere birilerinin lütfuyla değil, bedel ödeyerek geldik. Gencecik evlatlarımızın bedel ödemesiyle geldik. Son yarım asırda onca ihanete ve saldırıya rağmen mücadele gümüzü kaybetmedik. Zulüm karşısında boyun bükenlerden olmadık. Hakka inandık, halka yaslandık, başkalarına değil kendi bileğimizin gücüne güvendik. Kıbrıs Türkünü yok edeceklerini sananlar karşılarında Kıbrıs Türk halkının çelikten bilekleriyle karşılaştılar.

Başarımızın anahtarı dün olduğu gibi saflarımızı sıklaştırmaktır. Saldırılara rağmen mücadele azmini kaybetmedik. Kıbrıs'ın geleceği için beraber yürüyeceğiz. Tüm siyasetçiler olarak sorumluluk duygusuyla bu oyunu bozmamız gerekiyor. Farklı siyasi görüşler olabilir ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı her türlü siyasi fikrin üzerindedir. Cumhuriyet Meclisi'nin ekonomiyi canlandırmaya ve hayata geçirilmesi gereken reformları bir an önce harekete geçireceğinizden ben eminim.

"ADADA KİMİN İŞGALCİ VE BU ZİHNİYETTE OLANLARI İYİ BİLİYORUZ"

Buradaki kardeşlik iklimi ABD'de birilerini rahatsız etse de biz kararlılıkla yürüyeceğiz. Artık sıkıntı olmayacak, artık iyi günler var derken ABD'de birileriyle ortaklık oluşturmak isteyenleri biz biliyoruz. Kıbrıs meselesine belli bir lobiden bakanları, hakka ve hakkaniyete davet ediyoruz. Adada kimin işgalci ve kimin bu zihniyette olanları iyi biliyoruz. Rumlar Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nü yalnız bırakmamıştır. 47 yıl önce bugün Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini teminat altına almıştır. Tüm dünyaya bunu ilan ettik. Türkiye olarak bu tarihten beri KKTC ile çözüm eksenli bir siyaset yürütüyoruz. Ama karşımızdakilerden böyle bir şey görüyor muyuz? Bu müzakerelerde konuşulmadık hiçbir konu kalmadı. Rum tarafının adanın tek sahibi olarak görme hayali çözümsüzlüğü getirdi.

KKTC'YE YENİ KÜLLİYE BİNASI MÜJDESİ

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru dürüst bir binası külliyesi var veya parlamento binası var. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bina İngilizlere ait gecekondu. Şimdi KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz. Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirerek, nasıl bir Kuzey Kıbrıs devleti varmış birilerinin görmesi lazım.

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