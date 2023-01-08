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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj! 'Hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz'

08.01.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Volkswagen Arena'da düzenlenen ÜniAK FEST Programı’nda konuştu. Erdoğan, "Gençlerimizle aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık. Bundan sonra da hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj! 'Hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz'

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Volkswagen Arena'da düzenlenen ÜniAK FEST Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Gençlikle gurur duyuyoruz çünkü Türkiye Yüzyılı'nı emanet edeceğimiz bu gençlik, milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştüreceği gençliktir.

Birileri sosyal mecralarda kendilerini gaza getirirken, biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz.

Son dönemde birileri ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor.

AK Parti dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir.

AK Parti'nin genel üye sayısı, 11 milyon 241 ile diğer tüm partileri üst üste koyup 3 ile çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır.

Gençlerimizle aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık. Bundan sonra da hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz.

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