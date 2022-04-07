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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda önemli açıklamalar

07.04.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda konuşuyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Salgın nedeniyle öğretmen ve öğrencilerimiz de zor bir dönem geçirdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 4'te 3'ünü okullarımızı açık tutma başarısını göstererek tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah son güne kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz.

Öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Son 20 yılda öğretmenler için yoğun çaba sarf ettik.

Ayrıntılar geliyor...

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Öğretmen Recep Tayyip Erdoğan Ramazan iftar
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