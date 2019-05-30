Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuşuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Uzun ve emek isteyen bir hazırlık döneminin ardından bu strateji belgesini kamuoyunun önüne getiren Adalet Bakanımıza ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı ifade etmek isterim.

Devleti adaletin üstünden yaşatan bir medeniyetin temsilcileri olarak bu mesele bizim hep ilk sıralarımızda yer almıştır. Geçtiğimiz 17 yılda en büyük yatırımları bu alanlara yaptığımızı görüyoruz.

Adalet mülkün temelidir diyerek, devleti adaletin üstünde inşa eden bir medeniyetin temsilcileri olarak bu mesele hep önceliklerimiz arasında yer aldı. Biz bu reformlara AB istediği, dayattığı için değil, milletimizin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyorum.

Elbette sıkıntıya düştüğümüz konular var ama her şeye rağmen kendi kültürümüze olan bağları muhafaza ediyoruz.

Özellikle mevzuattan kaynaklanan sıkıntıları, uygulamadaki aksaklıkları süratle çözmekte kararlıyız.