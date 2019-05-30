Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuşuyor...
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Uzun ve emek isteyen bir hazırlık döneminin ardından bu strateji belgesini kamuoyunun önüne getiren Adalet Bakanımıza ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı ifade etmek isterim.
Devleti adaletin üstünden yaşatan bir medeniyetin temsilcileri olarak bu mesele bizim hep ilk sıralarımızda yer almıştır. Geçtiğimiz 17 yılda en büyük yatırımları bu alanlara yaptığımızı görüyoruz.
Adalet mülkün temelidir diyerek, devleti adaletin üstünde inşa eden bir medeniyetin temsilcileri olarak bu mesele hep önceliklerimiz arasında yer aldı. Biz bu reformlara AB istediği, dayattığı için değil, milletimizin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyorum.
Elbette sıkıntıya düştüğümüz konular var ama her şeye rağmen kendi kültürümüze olan bağları muhafaza ediyoruz.
Özellikle mevzuattan kaynaklanan sıkıntıları, uygulamadaki aksaklıkları süratle çözmekte kararlıyız.
Yargı reformu stratejisinde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef, 256 faaliyet bulunuyor. İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. Türkiye, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışını benimsemiş bir ülkedir.
Yargı reformu belgesi hem vatandaşlarımızın sisteme güvenini artıracak hem de daha öngörülebilir yatırım ortamına yardımcı olacaktır.
Tutuklama tedbiri ölçülü kullanılacak. Tutukluluk tedbirine ancak zorunlu hallerde başvurulmasına yönelik değişiklikler yapacağız.
İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız.
Adliyelerde vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik birtakım hedefler ve faaliyetler belirledik.
İnternet erişim engelleri sınırlandırılacak.
Hukuk fakültelerinde eğitim 5 yıla çıkacak, kontenjanlar sınırlandırılacak.
Ceza mahkemelerinin 24 saat esasıyla hizmet vermesini planlıyoruz.
Adliye bulunmayan ilçelerde ve büyük havalimanlarında uzaktan görüntülü ifade alınmasını sağlayan sistem kuruyoruz.