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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.12.2019 18:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Hereke Halı Dokuma Fabrikası'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır, yapılacaktır" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Hereke Halı Fabrikası önünde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, “Körfez halkı yüzde 49 ile bize sahip çıktı. AK Parti’nin gönül siyaseti, hizmet siyasetine özellikle destek veren gönül belediyeciliğine evet diye halkımıza teşekkür ediyorum. Siz bize destek verdiniz, inşallah bizde sizler milletimiz için çalışmaya taş üzerine taş koymaya devam edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Türkiye’yi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımakta kararlıyız. 2023-2053-2071 misyonuyla buluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yıkmanın değil, ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayretindeyiz. Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi sevdası umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz. İnşallah ilk gün ki aşkla sizler için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“CHP BU ÜLKENİN BAŞINA GELMİŞ EN BÜYÜK FELAKETTİR"

Ülkeye ve millete hizmetin her şeyden önce bir gönül işi olduğunu belirten Erdoğan, “Yaşadığınız topraklara tutkuyla bağlı değilseniz muhakkak arkasına gizlenecek bir bahane bulursunuz. Türkiye’de takoz siyasetinin kurumsallaştığı tek yer vardır. CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir. Hizmet etmek istersiniz, karşınıza ilk CHP dikilir, yasakları kaldırmak istersiniz, havalimanı, otoban, köprü yapmak isterseniz herkesten önce CHP karşı çıkar, bu ülkede dikili tek bir ağaçları olmadığı halde eleştirmede, engellemede, projeleri yokuşa sürmede önceliği kimseye bırakmazlar. Son 17 yılda tek bir eser yoktur ki CHP karşı çıkıp takoz koymaya çalışmasın. Köprülerden otoyollara her projemize mani olmak istediler” diye konuştu.

"KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin ülke ve milletin faydasına olacak hiçbir çalışmanın içerisinde yer almadığını belirterek, “Her şeyi engellemeye çalıştılar ama biz hiç dinlemeden yolumuza devam ettik. Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla hep bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul projemiz de yapıyorlar. İddialarla projeyi daha başlamadan bitirmeye çalışıyorlar. Maalesef Türkiye’nin otomobiliyle ilgili de aynısını sergilediler. Projeyi kötülemek için son bir haftadır seferberlik ilan ettiler, daha aracı bile görmeden kimi zaman far, ayna butonunu bahane ederek içlerindeki kin nefreti ortaya döktüler. Devrime karşı ne söylendiyse bugün aynısını Türkiye’nin otomobili için de söylediler. Devrim otomobiline karşı çıktınız bu da devrin otomobili bunu böyle bilesiniz. İsteniz de istemesiniz de Kanal İstanbul yapılacaktır. O parayı insana harca diyor. Kanal İstanbul kim için, insan için. İnan buna sor insan ne diye onu bile tanımlayamaz, bir haber. İnsan kıymeti anlasaydı SSK’nın başında olduğu zaman insana değer verirdi. Bunlar SSK başındayken insana değer mi verdiler, SSK’yı batıran bu olay bu kadar basit. Bunların yandaşı olan medya hiç bir zaman bunun hesabını sormadı. Şehir hastanelerini yaptık, bu şehir hastaneleri de onları çıldırtıyor bu kadar büyük hastanelere ne gerek diyorlar” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, CHP’nin düşüncelerinin hiçbir kıymeti olmadığını belirterek, “İzmir şuan sular altında utanmasa ne diyecek. İstanbul’un kanalizasyonlarını da siz yapın diyecek. Belediyenin işi bu gelsin yapsın belediyeleri, İzmir hep sizde, rezil ettiniz İzmir’i. Bunlar geçenlerde Cumhurbaşkanlığının kabul salonunda girdiğimiz Hereke halısına bile kulp takmaktan çekinmediler. Sizlerin el emeği göz nuruyla tüm Türkiye’yi temsil etsin diye orayı serdik. Bu halıyı yurtdışından gelen ziyaretçilerimize sizin el emeği göz nurunuz ile yaptığınızı söylüyoruz. Bunlar bırakın arabayı, halıya bile tahammül gösteremediler. Türkiye’nin sevincine heyecanına ortak olamadılar. Bizim için önemli olan sizlerin kanaati düşüncesidir. CHP’nin düşüncelerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur. Bizim gayemiz millet, bizim gayemiz hizmet, bizim gayemiz bu makamlara aziz milletimiz getirdiği için, siz getirdiğiniz için size hizmetkar olmak. Biz size efendi olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik. İlk günkü heyecan, aşkla size hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devrim otomobilinin önünü kesmeye başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devrim otomobilinin önünü kesmeye başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devrim otomobilinin önünü kesmeye başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devrim otomobilinin önünü kesmeye başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler” dedi.
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erdoğan Hereke Halı Dokuma Fabrikası Kocaeli yerli otomobil

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