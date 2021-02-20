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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

20.02.2021 20:32 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi televizyon kanalının yayın hayatına başlaması dolayısıyla düzenlenen programa video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Bilhassa geçen hafta yaşanan, 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Televizyon Kanalı'nın kesintisiz yayın hayatına başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen özel programa bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda başta ABD olmak üzere batının tavrını eleştirdi.

"ARZU ETTİĞİMİZ DESTEĞİ VE DAYANIŞMAYI GÖREMEDİK"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Son dönemde Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık.

Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik.

Demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülkenin demokrasiye kasteden darbecilere kucak açması çok büyük çelişki.

Amerikan Kongresine yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır.

(ABD Kongresi'nin basılması) Bu saldırıyla terörün, insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşıldı.

"KALLEŞ TERÖR SALDIRISI SONRASINDA MÜTTEFİKLERİMİZDEN NET TUTUM BEKLİYORUZ"

Bilhassa geçen hafta yaşanan, 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz.

Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur.

Türkiye olarak, Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız.

Türk toplumu, Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyet ve yayına tepkisini göstermeli, bunu davranış biçimi haline getirmelidir.

Uzun vadeli bir perspektifle, kazan-kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz.

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