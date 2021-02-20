Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

(ABD Kongresi'nin basılması) Bu saldırıyla terörün, insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşıldı.

Demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülkenin demokrasiye kasteden darbecilere kucak açması çok büyük çelişki.

Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik.

Son dönemde Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Televizyon Kanalı'nın kesintisiz yayın hayatına başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen özel programa bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda başta ABD olmak üzere batının tavrını eleştirdi.

Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur.

Türkiye olarak, Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız.

Türk toplumu, Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyet ve yayına tepkisini göstermeli, bunu davranış biçimi haline getirmelidir.

Uzun vadeli bir perspektifle, kazan-kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz.

