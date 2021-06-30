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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

30.06.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek "Bizim bunca yalanı büyük bir keyifle ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur" açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

AK Parti'nin istişare kültürü olarak gördüğüm toplantılarda söz alan her milletvekilimiz özgürce düşüncesini ifade ediyor. Her hususu samimiyetle görüşme fırsatı buluyoruz.

Dünkü MYK'da da ifade ettim. Türkiye 2023'e yaklaştıkça partimize, ülkemize saldırıların artacağı anlaşılıyor. Muhalefet sıfatıyla ortada dolaşan bir parti Türkiye'nin önünü kesmeye yönelik kampanyaya ortak olmaktadır. CHP ahlaksız bir şekilde bizi hedef alıyor, ülkenin demokrasisine, geleceğine kastetmektedir. Dışarıdan aldığı sözleri bizzat kendileri ikrar ediyorlar. Kıyılar nasıl müsilaj tehdidi ile boğuşuyorsa, siyasette de bir müsilajla karşı karşıyayız. CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü yalanı, sosyal medya ağı ile milletimizin üzerine adeta yağmur gibi yağdırmaktadır. Burada sehven bilgi verme değil, bilinçli bir iftira, yalan hali, hatta stratejisi yürütülmektedir. Ortada klinik bir vaka söz konusudur.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: BU RUH HASTASINA AYIRACAK TEK SANİYEMİZ YOK

Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da yalan terörüdür. Bunlara göre Cumhurbaşkanından başlayarak, bakanlarından milletvekillerine, bürokratından iş adamına kadar her kesim taammüden vatanına ihanet etmektedir. Herkes yolsuzluk yapmaktadır, herkes hırsızdır, herkes satılmıştır. Bizim bunca yalanı büyük bir keyifle ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur. Hukuk önünde hesap sorulacak hususların avukatlarımız vasıtasıyla takipçisiyiz. Diğer hususlarda ise diyoruz ki, CHP Genel Başkanı artık tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Hakikat ile bağını bu derece koparmış insana doktorlar herhalde bir teşhis koyacaktır. Bize düşen Allah şifa versin demektir.

"HAZİRAN 2023 TÜRKİYE'NİN SEÇİM TAKVİMİDİR"

6 ay sonra erken seçim var biliyorsunuz değil mi? Haberiniz var. Yeni mi duydunuz? Bay Kemal öyle diyor. O diyorsa doğrudur. Şunu unutun. Bunlar adeta bir yalan makinesidir. Bu şekilde de bu yola devam edeceklerdir. Bir şeyi bilmeleri gerekiyor. Haziran 2023, Türkiye'nin seçim takvimidir. Cumhur İttifakı olarak kararımız budur. İlan ettiğimiz tarih budur. Siyaset ciddiyet ister.

Ne demişti? Kimse belediyelerden atılmayacak. Öyle demedi mi? Dedi. Peki, o günden bugüne belediyelerden personeller atılmaya başlandı mı? AK Partili olduğu zaman, ona zaten dayanması mümkün değil. Kapıya koyuyorlar. Gerek belediyelerin yan kuruluşlarında, gerekse memur statüsünde olanlar var. Acımasızca kapıya koyuyorlar. Bütün bunlar bile, hepimizin üzerindeki sorumluluğun ağırlığını göstermeye yeter de artar bile. Bunun için girmedik ev, dokunmadık yürek, kazanmadık gönül bırakmayacağız diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.

Biz, 19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyaseti ile yönettik, yönetiyoruz. Bunlar ise iktidarlarını yıkım siyaseti üzerine bina etmeye kalkıyorlar. Gerçi, yıkım siyasetçi CHP'nin genlerinde var.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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