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"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

25.06.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Katar vatandaşlarının tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

Bakanlık kaynakları, sosyal medyada bahsi geçen Katar vatandaşlarının tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Söz konusu protokolün askeri sağlık alanında işbirliği protokolü olduğunu bildiren kaynaklar, protokolün Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan asker ve sivil personel ile Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsadığı ve bu kişilerin misafir personel ve misafir öğrenci statüsünde olacağını kaydetti.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Protokole göre her Katarlının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye bir şeyin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Katar
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