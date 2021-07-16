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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

16.07.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Kuzey Kıbrıs ziyaretini gerçekleştireceğiz. 1. gün milletvekillerine hitabımız olacak. Müjdeyi parlamentoda orada vermek istiyorum. Şimdi verirsem yanlış olur. Güzel bir çalışmamız var. Salı günü de her yıl yaptığımız törenleri geniş bir heyetle gerçekleştireceğiz. Salı akşamı yurda döneceğiz.

RİZE VE ALMANYA'DAKİ SEL FELAKETLERİ

Almanya'dan yardım talebi söz konusu değil. Ama felaketin boyutu Almanya'da çok büyük. Rize'de de 6 vefatımız var. 3 Bakanımız biliyorsunuz orada. Doğu Karadeniz'imiz bu tür felaketlerle hep kaşı karşıya. Çünkü boy yağmur alan bir bölgemiz.

Kendi dayılarımın altındaki yerler olmak üzere, heyelanla kaydılar. Ciddi anlamda hasar söz konusu. Temennimiz cana zarar gelmesin. Tüm ölenlerimize rahmet diliyorum. 2 vatandaşımız hala kayıp.

15 TEMMUZ'UN 5. YILI

Şafak Vakti filmi vizyon olarak gündeme girdi. Canlı yayınlar gerçekleştirildi. 90 bin camimizde selalar okundu. 15 Temmuz itibariyle 3876 proje ulasal ve uluslararası gerçekleştirildi. Külliyemizin tam karşısında bir 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açıldı. Görmenizi tavsiye ederim. Büyük fayda var. Herhalde Türkiye'mizde de bir ilk bu müze. Dijital bir müze bu. Uluslararası bazda da bu müzemiz dünyaya güzel mesajlar verecektir. Emeği geçenleri kutluyorum.

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Ayasofya Camii Recep Tayyip Erdoğan
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