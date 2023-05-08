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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırklareli'nde konuştu: Biz bu sabotaj siyasetine teslim olmadık

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırklareli'nde konuştu: Biz bu sabotaj siyasetine teslim olmadık

08.05.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşlerim, bürokratik vesayetin takoz koyduğu projelerimizi burada saymaya kalksak bitiremeyiz. unlara rağmen ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı neyse onu yapın ondan sonra da yolumuza milletimizle devam edeceğiz. Biz bu sabotaj siyasetine teslim olmadık" dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırklareli'nde konuştu: Biz bu sabotaj siyasetine teslim olmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada "Biliyorsunuz Kırklareli'nin benim siyasi hayatımda farklı bir yeri var. Okuduğumuz şiir yüzünden haksız olarak cezalandırılınca beni Pınarhisar ağırladı. Yüzbinler beni cezaevine yolcularken dökülen gözyaşlarını unutmadık. Haksız bir şekilde tutulduğumuz o günleri bir okul olarak gördük. Partimizin ufkunu burada çizdik. Türkiye'ye dair hayallerimizi Pınarhisar'da somutlaştırdık" dedi.

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Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Sevgili Kırklarelili kardeşlerim, geleceğimizin teminatı sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kırklareli'ni gerçekten çok özlemişim. Bizleri sağlıkla afiyetle buluşturan Allah'ıma şükürler olsun. Sevdanızla aşkınızla bize cesaret verdiniz.

"BU CHP, PKK VE İP'E VATANIMIZI BÖLDÜRTMEYİZ"

Kırklareli bizlerle olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmez. Benim Kırklarelili kardeşlerim iradelerine böyle sahip çıktığı sürece dergi kapaklarından tehdit savuranların tehdidi sökmez. Bu CHP, PKK ve İP'e vatanımızı böldürtmeyiz. Nice badirenin üstesinden geldik. Bunlara fırsat vermedik. 14 Mayıs'ta da yine aynısını başaracağız. Birliğimize sıkı sıkı sahip çıkacağız. Bizi Türk-Kürt-Alevi olarak ayırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Buradan çocukluk yıllarımı beraber geçirdiğim Roman kardeşlerimi selamlıyorum.

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"SEÇİMİ ÖNCE MİLLETİMİZİN KALBİNDE KAZANACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz. Ne diyorlar Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış. Ne diyorlar Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış. Bu Selo ne yaptı; Diyarbakır'da bizim Kürt kardeşlerimizi öldürdüler. Bunun için şuan cezaevinde. Bunun için 14 Mayıs çok önemli, sandığa gidip oy kullanacaksınız. Bundan önce daha önemli bir şey yapacağız. Buraya gelmeyen akrabalarınıza ulaşıp 14 Mayıs'ın önemini hatırlatacaksınız. Her seçimde olduğu gibi seçimi önce milletimizin kalbinde kazanacağız, gerisi zaten gelecektir.

"BİZ BU SABOTAJ SİYASETİNE TESLİM OLMADIK"

Biliyorsunuz Kırklareli'nin benim siyasi hayatımda farklı bir yeri var. Okuduğumuz şiir yüzünden haksız olarak cezalandırılınca beni Pınarhisar ağırladı. Yüzbinler beni cezaevine yolcularken dökülen gözyaşlarını unutmadık. Haksız bir şekilde tutulduğumuz o günleri bir okul olarak gördük. Partimizin ufkunu burada çizdik. Türkiye'ye dair hayallerimizi Pınarhisar'da somutlaştırdık. Allah'ın yardımı, milletin desteği ile Anadolu ihtilalini gerçekleştirdik.Kardeşlerim, bürokratik vesayetin takoz koyduğu projelerimizi burada saymaya kalksak bitiremeyiz. unlara rağmen ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı neyse onu yapın ondan sonra da yolumuza milletimizle devam edeceğiz. Biz bu sabotaj siyasetine teslim olmadık. 81 ilin her birini projelerimizle nakış nakış dokuduk. Türkiye'yi her alanda başarıdan başarıya koşturduk.

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"BİZ NE DERSEK YAPARIZ, BİZ DE YALAN YOK"

Bunların her seçim öncesi açtıkları seçim vaadi bohçası var. Çiftçiye ne dediler; Bedava traktör dediler. Soruyorum size bedava traktör geldi mi? Bunlar suyu ucuz, ne de otobüsleri bedava yaptılar. Akıllarına gelen her şeyi söylerler. Bay Bay kemal yalanda işin ustasıdır. Seçim meydanlarında ne diyorsak, neyi vaat ediyorsak göreve gelince onu hayata geçiririz. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL'ye yükselttik. Cek cak demedik, yaptıklarımızı söylüyorum. Milletimizin 60 yıllık hayali Togg'u yollara uğurladık. Bay Bay Kemal ve ortaklarının böyle bir gaz yok dedikleri Karadeniz gazını evlere yolladık. Biz ne dersek yaparız. Biz de yalan yok. Yani Kırklareli'de Edirne'de söylediklerimizi Ankara'ya dönünce unutanlardan olmadık.

"AVUCUNU YALAYACAKSIN AVUCUNU"

Bay Bay Kemal gibi Londra'dakilerden para dilenmeyeceğiz. Sen Londra'daki tefecilere git avucunu yalayacaksın avucunu. Zaten seçimi kazanamayacaksın. Kendi kaynaklarımızı kullanacak, kimseye muhtaç olmayacağız. Kardeşlerim bunca altyapı ve üst yapıyı Londra tefecilerinden aldığımız para ile mi yaptık? Bay Bay Kemal, Ziya Paşa çok güzel söylüyor, tam de senin için. Aşkı olmayandan ne bu ülkeye ne de millete hayır gelir. Noter mi kumar mı olduklarına daha karar veremeyenlerden size hayır gelir mi? Ülkemizin demokrasi ve kalkınma hamlelerini biz hallettiysek milletimizin sorunlarını da yine biz çözeriz. Bay Bay Kemal, senin belediye başkanın Kırklareli'ne ne yaptı, yaptığı bir şey var mı? Gelirken yolların halini gördüm rezalet, İzmir, Ankara, İstanbul ortada rezalet.

PKK'ya 'kahrolsun' demeyi sandıkta yapacağız. Buna hazır mıyız? İşte kendi seçmenlerine tıpış tıpış oy vereceksiniz dedikleri aday bu. Kandil'dekiler bayraksız, ezansız."


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Anahtar Kelimeler:
seçim Kırklareli Recep Tayyip Erdoğan

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