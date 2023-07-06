SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '31 Mart' mesajı! 'Şehirlerimizi tekrar hizmet siyasetiyle buluşturacağız'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Seçim döneminde rekor kıracak illerimizi ziyaret etme sözü vermiştik. Ziyaretlerimize bu hafta sonu bismillah diyoruz. Cumartesi Bayburt'u, ardından Gümüşhane'yi ziyaret edeceğiz.

Milletimizin desteğiyle 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece 2 hafta arayla iki seçim kazanma başarısı göstermedik, aynı zamanda Türk demokrasisinin namusunu ve şerefini de biz kurtardık.

Seçim zaferimizin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bütün teşkilatımızı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Gerilime prim vermediğiniz için, ayrımcılık yapmadığınız için, fitne siyaseti karşısında kardeşlik siyasetini yücelttiğiniz için her birinizi kutluyorum.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri uzun yıllar konuşulmaya, tartışılmaya, ders olarak okutulmaya devam edecektir.

Millet olarak nasıl büyük bir badire atlattığımız, nasıl büyük bir uçurumun kenarından döndüğümüz zamanla daha iyi anlaşılacaktır. Seçim sonuçlarının muhatabı siyasetçilerdir. Bir imtihandır. Nerede hata yaptığını görmek de sınavın bir parçasıdır. Siyasi partilerin istikbali için seçimlerin bu yönü çok daha mühimdir.

AK Parti olarak şu ana kadar girdiğimiz tüm seçimlere hep bu vaziyeden baktık. Seçim sonuçlarını partimiz için bir muhasebe vesilesi hale getirdik. Eksiklerimizi, hatalarımızı, kusurlarımızı tespit etmeye çalıştık. Asla zafer sarhoşluğuna kapılmadık, zaferlerimizle birlikte tevazumuzu büyüttük. Şımaranlardan, yeryüzünde böbürlenerek yürüyenlerden asla olmadık.

Anamızın ak sütü gibi helal olan tarihi başarımızı kutlarken öz eleştirimizi yapmaktan da çekinmiyoruz. Tartışmasız zaferimize rağmen önceki seçimlere kıyasla partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde, milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı uyumsuzluğunu görmezden gelmiyoruz. Tüm bu sıkıntıların kaynağını, il il, sandık sandık inceliyoruz. İstişareleri tamamlayıp doğru teşhislerimizi koyduktan sonra süratle müdahale edeceğiz.

YEREL SEÇİM MESAJLARI

Ekim ayında yapmayı planladığımız büyük kongremize bu anlayışla hazırlanıyoruz. Ekim ayındaki kongremizi 11,5 milyon üyesiyle bir ahitleşme törenin dönüştürmekte kararlıyız. Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor.

Adana'dan Antalya'ya Aydın'dan İzmir'e nereye baksak aynı vizyonsuzlukla aynı hizmet kıtlığıyla karşılaşıyoruz.

31 Mart 2024’te kötü gidişe dur diyecek başta İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hiçbir hizmet alamayan şehirlerimizi tekrar hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacağız. Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz. Bugün birbirlerine dediklerini bırakmayanlar, yarın çıkarları uğruna can ciğer kuzu sarması olmakta tereddüt etmezler. Son seçim sürecinde bunun sayısız örneğini gördük, yaşadık.

Dün baba oğul videosu çekenlerin bugün gırtlak gırlağa gelmesinin bizim için hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur. 'Değişim' adıyla yürütülen kayıkçı kavgalarıyla işimiz olmaz.

31 Mart’ta yerel seçimlerden alacağımız zafer karnesiyle birlikte ülkemizi çok daha farklı bir istikamete hem merkezi yönetim hem yerel yönetimle beraber yürüteceğiz.

Fuzuli tartışmalarla vakit israf etmek yerine tüm enerjimizi proje geliştirmeye harcıyoruz. Siyasetteki başarımızın sırrı da budur.

