Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanları rabbim ıslah etsin

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'na katıldıktan sonra AK Parti Şanlıurfa mitinginde açıklamalarda bulundu.

Emniyet mensuplarının aktardığı bilgilere göre AK Parti Şanlıurfa mitinginde 70 bin vatandaş yer aldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Biz Şanlıurfa'yı iyi biliriz. 1 asır önce Fransızları buradan kovarak Urfalılar 'Şanlı' ünvanını aldı. Şanlıurfalıların bugün terör örgütlerine sırtını dayayanlara ve şehrinin geleceğini tehlikeye atanlara geçit vermeyeceğini biliyorum.

Vizyonda ve yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde belediyelerde 30 yılı iktidarda 21 yılı aşan müktesabatımız bulunuyor. Bu kardeşiniz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Yerel yönetimlerde 31 Mart'ta Cumhur ittifakına verdiğiniz zaman bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Şanlıurfa'yı şanına yakışır bir şekilde yatırımlarla farklı hale getireceğiz. Diğerleri böyle yapabilir mi?

Bir dönem siyasete damgasını vuran, 'onlar ne veriyorsa 5 fazlası bizden' siyasetinin hesapsız kitapsız siyasetini hatırlarsınız. Türkiye bunun bedelini ekonomik olarak bedelini ödedi. Ülkemiz popülist siyasetçilerin enkazlarını kaldıramadı. Tekrar ayağa kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz.

"SİYASETTE ASLOLAN SÖZÜNÜN ERİ OLABİLMEKTİR"

Dimdik ayaktayız. Meydanlarda ve medyada esip gürleyenlerin milletimize vaat ettikleri hiçbir şeyi yapmayacakları zaten belli. Geçmişte hep öyle oldu 2019'da bunu acı bir şekilde tekrar yaşadık. Bir sürü vaatte bulundular. Bir sürü söz verdiler ama hiçbirini yapmadılar. Hatta pek çok alanda şehirlerimizi çok daha geriye götürdüler. Mesele söz vermek değil, verdiği sözü yerine getirmektir. Siyasette aslolan sözünün eri olabilmektir. Ülkemizin milli gelirini 21 yılda 3 kat artırmış bir yönetim olarak vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, sanayicisiyle her kesimden insanımızın problemini çözecek programa biz sahibiz.

7 Nisan'a hazır mısınız? Fenerbahçe-Galatasaray maçımızı Şanlıurfamıza aldık. Burada oynanacak. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sadece bugünkü sorunların üstesinden gelme değil daha huzurlu ve müreffeh bir gelecek sözü veriyoruz. Önümüzdeki seçimde şehirlerimizi emanet edeceğimiz belediye başkanlarımızı da bu şiarla belirledik. Şimdiden buna hazır mıyız?

"BİZİM GÖLGEMİZDE YÜRÜYÜP ÇELME TAKMAYA ÇALIŞANLARI RABBİM ISLAH ETSİN"

Aslolan samimiyetle ülkemize şehrimize insanımıza hizmet etmektir. Bizim zihnimizde ve kalbimizde Şanlıurfa'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaktır. Gerisi teferruattan ibarettir. Sırf bizim seçim kaybetmemize çalışanlara rıza gösteremeyiz. Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar maalesef istismarda da sınır tanımıyorlar. En önemli meseleleri bile şahsi meseleleri yapmaktan çekinmiyorlar. Rabbim hepsini ıslah etsin. Şanlıurfa'nın esere ihtiyacı var, yatırıma ihtiyacı var. Size bu hususlarda daha iyisini yapmak için söz veren varsa eyvallah. Çıksın ortaya yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı yarıştıralım. Hadi projeyi, yatırımı bir kenara bıraktım. Ülkemizin bölgesel ve küresel gelişmelere dair programı olan varsa bu hususlarla da boy ölçüşelim. Çoğunu ifade edemediğimiz, ülkemiz ve milletimiz adına birçok iş biliyoruz. Bunca emeği ve alın terini yok sayanları gördükçe inanın onlar adına üzlüyoruz. Devir kavga veya çekişme değil, birlik olup zulme set çekme devridir. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenerek mücadele edeceğiz. Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, birbirimize asla düşmeyeceğiz. Bilakis safları sıklaştıracağız. Farklılıkları derinleştirenden değil, kardeşliği yüceltenlerden olacağız. Böyle dertleri olmayanlara oyunuzu heba etmeyin. Şanlıurfalının böyle boş işlerle işi olmaz.

"ŞANLIURFA'YA 21 YILDA 330 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

Biz siyaset cambazlığı peşinde değiliz. Şanlıurfa'ya 21 yılda 330 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Yaparsa AK Parti yapar. Yine yapacağız. AK Parti'ye bu yakışır. Eğitimde 13 bin 779 yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi büyüttük. Önümüzdeki dönemde bu alandaki yatırımlarımıza hız vereceğiz. Gençlik ve sporda yüksek öğrenim yatak kapasitemizi 5 bin 22'ye çıkardık. 11 Nisan Stadyumu başta olmak üzere 73 spor merkezi inşa ettik.

Göbeklitepe geçtiğimiz yıl 2.5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Şanlıurfa Alan Yönetimi Başkanlığını kuracağız. Sosyal yardımlarda Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi insanlara 33 milyar lira kaynak aktardık. 125 sağlık tesisini tamamlayarak, hizmete açtık.

"LAF OLA BERİ GELE YOK. İCRAAT, İCRAAT, İCRAAT!"

TOKİ vasıtasıyla 15 bin 691 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat!

Kentsel dönüşümde şehrimizdeki 6142 riskli bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm çalışmalarını yeni bir safhaya taşıyacağız.

"KADINLARIMIZ BİZİM YÜZ AKIMIZ"

Dün Dünya Kadınlar Günüydü. İstanbul'da muhteşem toplantılar yaptık. Çünkü kadınlarımız bizim yüz akımız. Cennet annelerin ayakları altında. Ve o analara can kurban.







