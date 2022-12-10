Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il ziyaretlerine devam ediyor. Bugün Samsun'da Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve yapımı tamamlanan diğer Projelerin toplu açılış törenine katılan Erdoğan daha sonra Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde;

Birileri ne yaparsa yapsın Teknofest gençliği gümbür gümbür geliyor. Yıllardır gurur örselenen bu asil milletin evlatları azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını gösteriyor.

Vizyon toplantısına gelmeye tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını 'millet teknoloji görsün' diye pazarlamak cahillik alametidir. Çocukların bile yaptığı işi teknoloji devi sananlar milletini de tanımıyor demektir.

CHP'nin başındaki zaata Teknofest'e yaptığı kısa süreli ziyaret yeterli olmadı. Yanına ithal danışmanlarını da alarak tekno parkları, TOGG'un üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Önce Togg'u ziyaret etmek istediğini yönetim kurulu başkanına söylüyor. Ben de kendisine 'Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı yanına alacaksın' dedim. 'Bakan gelecekse gelmem' demiş. Bu ne demektir. Danışıklı dövüşten yana. Samimiysen buyur yanındaki ithal danışmanları da al gelsinler. Teknoloji bildiğini sandığın elemanlar ne kadar beyinleri çalışıyor, gelsin görsünler.

Bu zavallı ülkesini ne sanıyor, neler olduğundan haberi yok. Git Baykar'a ithal danışmanlarınla görsünler. Yenisi geliyor Kızılelma'yı görsünler, o da bir havalanırsa artık olay çok farklı yere gitmiş olacak.

"NE OLDU DA LONDRA'DA KAPI KAPI DOLAŞIYORSUN"

Bu bir komplekstir. Aşağılık kompleksi, kendini tanımıyor bilmiyor. Kendini bilmeyen dünyaya kendini tanıtabilir mi tanıtamaz. İngiltere'ye gitmiş para alıp gelecekmiş. Hangi parayı nasıl alacaksın. Hiç bir temsilin, yetkin olmadığın halde daha önce İngiltere'deki lobilere gitmeyi eleştiren sen ne oldu da Londra'da kapı kapı dolaşıyorsun.

"IMF İLE TÜM İPLERİ KOPARDIK"

CHP'nin tek vaadi Türkiye'yi vesayetle kavgadan darbe girişimine kadar nice mücadele verdiğimiz eski günlere döndürmektir. Vizyon açıklaması diye sundukları görüntü, başındaki zaatın iplerinin kimin elinde olduğunu göstermekten başka anlam taşımamaktadır. CHP'nin kodlarında bulunan çarpık bakış açısı artık masadaki ortaklarına da sirayet etmiştir.

Üstelik CHP'yi hangi başkentlerden idare edeceklerini de Türkiye'ye bizzat gelmeyerek göstermektedir. Bunların tek bildiği şey var, IMF'den para alacaklarmış. Biz ne yaptık bütün ipleri IMF'le kopardık. Dedik paranı al çek git. Millet ipini IMF'ye verenlere bu ülkede siyasette yer vermez. Bu baronlar IMF ile ortak çalışanlardır. Paraları buradan getiriyorlar. Bunlardan birisi Paşinyan'ın danışmanı. Ermenistan bitti. Bunlar Ermenistan'ı kurtaramadılar.



