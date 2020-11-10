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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 21:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj gönderdi. Erdoğan, "Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi kararlı vizyon için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Sayın Başkan, Ülkenizde gerçekleştirilen seçimlerin, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum.Resmî seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin, son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim.Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereğiolup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarfedeceğimizden emin olmanızı isterim. Bu vesileyle, her zamanki sıcak dostluğunuz için bir kez daha içtenlikle teşekkür eder, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletirim” ifadelerine yer verdi.

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