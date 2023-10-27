Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara çağrı! "Yer gök bayrak olsun!"

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları Cumhuriyet'in 100'üncü yaşını selamlamaya davet etti.

"YER GÖK BAYRAK OLSUN!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'imizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!" ifadesini kullandı.

Erdoğan, 100'üncü yıla atıfla saat 20.23'te yaptığı paylaşımda Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun! ???????? — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2023







