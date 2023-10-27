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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara çağrı! "Yer gök bayrak olsun!"

27.10.2023 20:33 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı vesilesiyle tüm vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ildeki tüm vatandaşlara "Yer gök bayrak olsun!" dedi.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara çağrı! "Yer gök bayrak olsun!"

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları Cumhuriyet'in 100'üncü yaşını selamlamaya davet etti.

"YER GÖK BAYRAK OLSUN!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'imizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!" ifadesini kullandı.

Erdoğan, 100'üncü yıla atıfla saat 20.23'te yaptığı paylaşımda Türk bayrağı emojisine de yer verdi.


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