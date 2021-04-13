Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzaktan eğitim kararı açıklaması

Merakla beklenen Kabine toplantısı ardından yeni kararlar açıklandı.

UZAKTAN EĞİTİM KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecektir." açıklamasında bulundu.

8. VE 12. SINIFLARLA İLGİLİ KOCA'NIN AÇIKLAMASI

Dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu başından beri, eğitim kurumlarını, kapatılacaksa en geç kapatılan, açılacaksa en erken açılacak olarak gördü. Bu çerçevede yine alternatifli öneriler tartışıldı ama 8. ve 12. sınıfların imtihan günleri de belli olduğu için fırsat eşitliğini sağlamak açısından açık kalmaları noktasında, eğitimin devam etmesi noktasında genel bir değişmez yaklaşım konusu. O sınıflarla ilgili öğretmenleri tanımlayıp onların da aşılamalarını ilkokullar dışında erken dönemde yapmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

