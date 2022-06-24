Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın bölgesinde dikkat çeken idam açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii’ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Yangın başladıktan sonra yapılması gereken anında yapıldı. Güçlü bir şekilde süreci devam ettirdik. Müdahaleyle yangının daha da büyümesi engellendi. Yangın afetine 95 araç, 576 personelle müdahale ettik. 15 uçak, 46 helikopter söndürme çalışmasında görev aldı. Yangında 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Marmaris'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sadece ufak bir bölgede devam ediyor.

Sevincimiz herhangi bir can kaybı veya kayıp yoktur.

Ucu nereye dayanıyor, idama mı idam olmalı... Sultan Fatih ne diyor, "Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum" diyor. Bu iş o kadar önemli. Bütün hayvanlar, canlılar da ormanlarla yanıyor. Adam afedersin işte içmiş ne diyor "Bir şeye kızdım onun için yaktım." Böyle bir şey olur mu? Bu kesinlikle tartışılmalı, bunun üzerinde durmalıyız.

Ayrıntılar geliyor...



