SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tatbikat sırasında Yunanistan'a sert sözler! 'Şaka yapmıyorum! Bir asır önceki gibi hayaller kuranlar...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seferihisar'da Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Tatbikatı'nda terörle mücadelede net mesajlar verdi. "Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına asla izin vermeyeceğimiz, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını tamamlayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulunan Erdoğan, "Hiçbir gerçek müttefikimizin ve dostumuzun ülkemizin bu meşru güvenlik kaygılarına karşı çıkmayacağını umut ediyoruz" diye konuştu. Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet eden Erdoğan, "Güçlerinin yetmeyeceği hayaller kuranlar tarih önünde bunun hesabını verecektir" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Kahraman ordumuzun her alanda başarılarıyla göğsümüzü kabartıyoruz. Dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadelede elde ettiğimiz sonuçların eşi benzeri yoktur.
Türkiye'nin meşru güvenlik politikası terör örgütlerini sadece bizim sınırlarımızdan uzaklaştırmakla kalmıyor, komşularımızın da istikrarına katkıda bulunuyor. Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına asla izin vermeyeceğimiz, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını tamamlayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hiçbir gerçek müttefikimizin ve dostumuzun ülkemizin bu meşru güvenlik kaygılarına karşı çıkmayacağını umut ediyoruz.
Bu vesileyle bir kez daha Yunanistan'a gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum.
Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil.
Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkiyi gerektiğinde kullanmaktan geri durmayacaktır.
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