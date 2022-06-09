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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tatbikat sırasında Yunanistan'a sert sözler! 'Şaka yapmıyorum! Bir asır önceki gibi hayaller kuranlar...'

09.06.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Tatbikatında yaptığı konuşmada Yunanistan'a Ege Adaları'nın silahlandırılması üzerinden çok sert tepki gösterdi. "Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum" diyen Erdoğan, "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca terörle mücadelede de önemli mesajlar verdi.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tatbikat sırasında Yunanistan'a sert sözler! 'Şaka yapmıyorum! Bir asır önceki gibi hayaller kuranlar...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seferihisar'da Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Tatbikatı'nda terörle mücadelede net mesajlar verdi. "Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına asla izin vermeyeceğimiz, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını tamamlayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulunan Erdoğan, "Hiçbir gerçek müttefikimizin ve dostumuzun ülkemizin bu meşru güvenlik kaygılarına karşı çıkmayacağını umut ediyoruz" diye konuştu. Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet eden Erdoğan, "Güçlerinin yetmeyeceği hayaller kuranlar tarih önünde bunun hesabını verecektir" dedi.

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"PKK İLE SADECE BİZ MÜCADELE ETTİK"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Kahraman ordumuzun her alanda başarılarıyla göğsümüzü kabartıyoruz. Dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadelede elde ettiğimiz sonuçların eşi benzeri yoktur.

  • Suriye'de fiilen sahaya girip mücadele etmeye yanaşmadığı DEAŞ'a karşı ilk ve tek harekatı biz gerçekleştirdik. Hem ülkemizin hem komşularımızın toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan PKK/YPG ile sadece biz mücadele ettik.

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"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

  • Türkiye'nin meşru güvenlik politikası terör örgütlerini sadece bizim sınırlarımızdan uzaklaştırmakla kalmıyor, komşularımızın da istikrarına katkıda bulunuyor. Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına asla izin vermeyeceğimiz, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını tamamlayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hiçbir gerçek müttefikimizin ve dostumuzun ülkemizin bu meşru güvenlik kaygılarına karşı çıkmayacağını umut ediyoruz.

  • Bazı Yunan siyasetçiler dünyada eşi benzeri görülmemiş pervasızlıkla akla mantığa aykırı eylemlerle gündem olmaya çalışıyorlar. Bu tür konuların şımarıklık kaldırmayacak kadar hassas olduğu ağır sonuçlar doğuracağı noktasında örnekler mevcut. Güçlerinin yetmeyeceği hayaller kuranlar tarih önünde bunun hesabını verecektir.

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"YUNANİSTAN'I DERS ÇIKARMAYA DAVET EDİYORUZ: KENDİNİZE GELİN!"

  • Bu vesileyle bir kez daha Yunanistan'a gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum.

  • Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil.

  • Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkiyi gerektiğinde kullanmaktan geri durmayacaktır.

  • Yunanistan'ı bir asır önceki gibi kurduğu hayallerden ders çıkarmaya davet ediyorum. Kendinize gelin. Pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durun.
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Recep Tayyip Erdoğan
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