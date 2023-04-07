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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kocaeli'nde 28 Nisan'da yeni şehir hastanemizi açıyoruz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kocaeli'nde 28 Nisan'da yeni şehir hastanemizi açıyoruz

07.04.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi personeli ile bir araya geldiği iftar programında konuştu. Halen 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanesinin hizmet verdiğini belirten Erdoğan, Kocaeli'ndeki yeni şehir hastanesinin açılışını ise 28 Nisan'da yapacaklarını duyurdu. Erdoğan "Sağlık ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz. söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız." dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kocaeli'nde 28 Nisan'da yeni şehir hastanemizi açıyoruz

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık personeli ile gerçekleştirilen iftar programının ardından açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Salgın döneminde hiç bir vatandaşımızı sağlık hizmetinden mahrum bırakmadık. Ekonomik bakımdan bizden zengin ülkelerde yaşanan vahim görüntüler ülkemizde yaşanmadı. İnsanlığın son asırda karşılaştığı salgını takdire şayan bir organizasyon kabiliyetiyle yönettik. Rusya-Ukrayna arasında patlak veren savaşın sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Savaş kıvılcımının ülkemize sıçramasına izin vermedik. 3 ay gibi bir sürede Murat Dilmener ve Pakize Öz hastanesini gerçekleştirdik. Burada her türlü donanım var. Çalışmalarımızı Rusya Ukrayna arasında sürdürüyoruz. 6 şubat sabahı tarihimizin en kara günlerinden birisini yaşadık."

"6 Şubat sabahı tarihimizdeki en acı günlerden birini yaşadık. 50 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti. Şu anda aramızda işte o can kayıplarını yaşayan kardeşlerimiz doktor arkadaşlarımız hemşirelerimiz var. Bütün bunlara rağmen onlar usanmadan bu mücadeleyi devam ettirdiler ettiriyorlar. Tebabet yeminin gereğini yapmış olarak yola devam ediyorlar. 50 binin üzerindeki kaybımızın içinde 505 de sağlık personelimiz bulunuyor. İftar soframızda asrın felaketine bizzat şahitlik etmiş bu kardeşlerimiz de var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tıpkı asrın salgınında olduğu gibi asrın felaketiyle mücadele de son derece başarılı bir mücadele vermektedir."

"7 BİN 731 VATANDAŞIMIZ TEDAVİ GÖRÜYOR"

Sağlık ordumuz bu süreçte yine en ön saftaydı. 212 UMKE ve 112 acil sağlık aracımız, 16 bine yakın sağlık personelimizle insanlarımızın yanındaydık. Yaralılardan 2580'ini hava yoluyla, 49 bine yakınını kara yoluyla, 327'sini deniz yoluyla diğer şehirlere sevk ettik. Şu anda halen 7 bin 731 vatandaşımız yatarak, bin 8 kardeşimiz de yoğun bakımda tedavi görüyor. Şehir hastanelerimizin faydasını deprem zamanında da gördük. "

"YENİ ŞEHİR HASTANESİNİ AÇIYORUZ"

"Bölgede 124 kamu hastanemizin 13'ü ağır hasarlıdır bunlardan biri de tamamen yıkılmıştır. 22'si hale göreve devam eden 34 sahra hastanesi kurduk. Toplamda 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanemiz şu an vatandaşlarımıza en üst standartta sağlık hizmeti veriyor. Kocaeli'nde 28 Nisan'da yeni bir şehir hastanemizi açıyoruz."

"SAĞLIK ORDUMUZU GÜÇLENDİRİYORUZ"

"Çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden inşaat çalışmalarımıza laf söyleyenleri de milletimizin vicdanını havale ediyoruz. Bizim yalanlarla aslı astarı olmayan iftaralarla boşa geçirecek vaktimiz yok. İstismar peşinde koşanlar hep kaybetmiştir yine kaybedecektir. Salgında nasıl rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız. Sağlık ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz"


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