Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni açıklayacak! Gözler cuma gününe çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'ndan sonra gözler şimdi de ekonomi paketine çevrildi.

Kasım ayından bu yana ekonomi anlamında atılan adımlar gözle görülür bir biçimde piyasalara olumlu anlamda yansırken, özellikle iş dünyası, açıklanacak Ekonomi Reform Paketi'ne kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki konuşmasında, söz konusu paketi kamuoyuna açıklayarak ülkeyi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaklarını ifade etmişti.

PAKETTE NELER OLACAK?

Türkiye'nin merakla beklediği paketin merkezinde makroekonomik istikrar ve yapısal politikalar yer alacak. Enflasyon ve cari açıkla mücadele, finansal sektör ve kamu maliyesi konularına öncelik verilecek.

AÇIKLAMANIN GÜNÜ BELLİ OLDU

Ekonomi anlamında son zamanlarda atılan adımlarla birlikte gözler reform paketine çevrilmişken, kritik toplantının günü de belli oldu. Hürriyet'ten Erdinç Çelikhan'ın haberine göre Ekonomi Reform Paketi, cuma günü Haliç Kongre Merkezin'de açıklanacak.



