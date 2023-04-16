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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Eyvallah etmeyeceğiz' diyerek seslendi! 'Türkiye bir terör devleti değildir'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Eyvallah etmeyeceğiz' diyerek seslendi! 'Türkiye bir terör devleti değildir'

16.04.2023 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin, hiçbir küresel ve bölgesel aktörün gözümüzün içine bakarak ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmasına eyvallah etmeyeceğiz. Türkiye bir terör devleti değildir" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Eyvallah etmeyeceğiz' diyerek seslendi! 'Türkiye bir terör devleti değildir'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Milletlerin tarihinde 100 yılda bir başına gelecek böyle büyük bir felaket karşısında ülkemizde kimi çevreler iyi bir imtihan veremedi. Birileri daha ilk günden itibaren depremi ve acılarımızı istismar etmenin derdine düştü. Bir derde derman olalım demediler.

'İNSANIMIZA HAYAL SATMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Geldiler bol bol nutuk attılar, yıkıntılar önünde kameraların önünde poz verdiler. Sonra da depremi gündemlerinden çıkardılar. Şimdi koltuk peşinde koşuyorlar. Tabi bir de yalan olduğunu kendilerinin de bal gibi bildiği vaatlerle insanımıza hayal satmaya çalışıyorlar. Göreve geldiklerinde her şeyi bedava vereceklermiş. Yıllardır yönettiğiniz İzmir'de, İstanbul'da, Muğla'da ne için oradaki vatandaşlarımıza bedava vermediniz? Neden İzmir depreminden sonra evleri bedava yapıp teslim etmediniz? Yine gittik biz yaptık. Bu yalancılığı bırakın. Sizi engelleyen mi oldu?

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Biz gerçekleri yüzlerine çarpınca da rahatsız oluyorlar, bize saldırıyorlar. Onlar ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar biz doğruları söylemekten asla çekinmeyeceğiz. Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her şeyin farkında. Milletimizin derdiyle dertlendik, sıkıntısına çözüm aradık, sevinciyle biz de sevindik.

'KİMSENİN ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMASINA EYVALLAH ETMEYECEĞİZ'

Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır. Bölgemiz sükunete kavuşmadan, başımızı yastığa huzurla koyamayız. Kimsenin, hiçbir küresel ve bölgesel aktörün gözümüzün içine bakarak ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmasına eyvallah etmeyeceğiz. Türkiye bir terör devleti değildir. Türkiye adaletle hükmedilen, hakkın egemen olduğu bir devlettir.

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