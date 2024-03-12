Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Fırsat vermeyeceğiz" diyerek rest çekti! "Anahtarımızı yanlış yerde arıyoruz"

Millet olarak kaybettiğimiz anahtarı son 2 asırdır aydınlanma sandığımız bir yerde arıyoruz. Halbuki kaybettiğimizi sandığımız anahtar yerli yerinde. Sadece topraklarımızda değil, kavramlarımıza da musallat olan emperyalistlerin ayakları altında sandıkları paspasın altındaki anahtarı oradan alıp kapıyı açmak bize kalmıştır. Bizi anahtarımızı yanlış yerde aramaya sevk edenlerin cenderesinden kendimizi kurtarabileceğimiz gün inşallah aradığımızı bulacağız.