Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Fırsat vermeyeceğiz" diyerek rest çekti! "Anahtarımızı yanlış yerde arıyoruz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi açılış programında konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan emperyalizm tepkisin dile getirirken ayrıca "Gençlerimizi internet mecralarındaki birtakım platformların sanal dünyalarına hapsederek sahip oldukları büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz" dedi.
Erdoğan konuşmasında verdiği şu mesajlarla dikkat çekti:
Ruhunu kaybetmiş bir milletin cesetten ibaret kalacağı anlayışıyla kültürümüzün köklerine inen her çabayı desteklemek görevimiz. Medeniyet yolculuğumuzu işaret taşlarını yaşatmak konusunda daha hassas olmamız gerektiği anlaşılıyor.
Millet olarak kaybettiğimiz anahtarı son 2 asırdır aydınlanma sandığımız bir yerde arıyoruz. Halbuki kaybettiğimizi sandığımız anahtar yerli yerinde. Sadece topraklarımızda değil, kavramlarımıza da musallat olan emperyalistlerin ayakları altında sandıkları paspasın altındaki anahtarı oradan alıp kapıyı açmak bize kalmıştır. Bizi anahtarımızı yanlış yerde aramaya sevk edenlerin cenderesinden kendimizi kurtarabileceğimiz gün inşallah aradığımızı bulacağız.