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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Fırsat vermeyeceğiz" diyerek rest çekti! "Anahtarımızı yanlış yerde arıyoruz"

12.03.2024 14:56
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son konuşmasına 'anahtar' metaforuyla yaptığı vurgu damgasını vurdu. "Millet olarak kaybettiğimiz anahtarı son 2 asırdır aydınlanma sandığımız bir yerde arıyoruz" diyen Erdoğan, özellikle gençlerin sosyal medya kullanımıyla ilgili de mesaj verdi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Fırsat vermeyeceğiz" diyerek rest çekti! "Anahtarımızı yanlış yerde arıyoruz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi açılış programında konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan emperyalizm tepkisin dile getirirken ayrıca "Gençlerimizi internet mecralarındaki birtakım platformların sanal dünyalarına hapsederek sahip oldukları büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz" dedi.

"'SAPKIN AKIM' ÇABALARINI BOŞA ÇIKARACAĞIZ"

Erdoğan konuşmasında verdiği şu mesajlarla dikkat çekti:

  • Ruhunu kaybetmiş bir milletin cesetten ibaret kalacağı anlayışıyla kültürümüzün köklerine inen her çabayı desteklemek görevimiz. Medeniyet yolculuğumuzu işaret taşlarını yaşatmak konusunda daha hassas olmamız gerektiği anlaşılıyor.

  • Gençlerimizi internet mecralarındaki birtakım platformların sanal dünyalarına hapsederek sahip oldukları büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

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  • Son dönemde iyice hız kazanan; çocuklarımızı inancından, cinsiyetinden, kültüründen, benliğinden, ailesinden kopartarak küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını mutlaka boşa çıkaracağız.

"MİLLET OLARAK ANAHTARIMIZI YANLIŞ YERDE ARIYORUZ"

  • Millet olarak kaybettiğimiz anahtarı son 2 asırdır aydınlanma sandığımız bir yerde arıyoruz. Halbuki kaybettiğimizi sandığımız anahtar yerli yerinde. Sadece topraklarımızda değil, kavramlarımıza da musallat olan emperyalistlerin ayakları altında sandıkları paspasın altındaki anahtarı oradan alıp kapıyı açmak bize kalmıştır. Bizi anahtarımızı yanlış yerde aramaya sevk edenlerin cenderesinden kendimizi kurtarabileceğimiz gün inşallah aradığımızı bulacağız.

  • Zamane sihirbazlarının çabaları da hakikatlerin görülmesine engel olamıyor, perde çekemiyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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