Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gara'da 33 teröristi etkisiz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Teşkilatlarımızda görev alan tüm dava ve yol arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Kuruluşundan bugüne AK Parti teşkilatlarında özellikle de gençlik kollarımızda görev yapmış tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Kongrelerimizde görev alacak gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum.

GARA AÇIKLAMASI

Sözlerimin hemen başında sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekası, milletimizin huzuru için mücadele eden güvenlik güçlerimize, askerlerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Önceki gün Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu operasyonlarda bugün öğlen saatleri itibariyle 33 tane teröristi etkisiz hale getirdik. Rabbim özellikle bu terör eyleminde bu mücadeleyi yürüten Mehmetçiklerimizden, jandarmamızdan, polisimizden razı olsun.

Bugün burada sadece partimizin gençlik kollarının il kongrelerini yapmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda geleceğimizi emanet edeceğimiz kadroları da belirliyoruz. İmanlı, ahlaklı, basiretli, cesur, çalışkan, birikimli kadrolarla birlikte bahtiyarlığını hep beraber yaşıyoruz. 24 yaşında başına geçtiği beyliği cihan devleti yapacak temelleri atan Osman Gazi'nin, 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih'in emanetine talip gençler görüyorum.