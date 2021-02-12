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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzaya da gideceğiz, küresel bir güç haline de geleceğiz

12.02.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzaya da gideceğiz, küresel bir güç haline de geleceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de yaptığı açıklamada, "Uzay hedeflerimizden bile rahatsız olan var. Bu kör husumete izin vermeyiz. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, bilim insanımızı gönderdiğimizde 'dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim. Uzaya da gideceğiz, bölgesel ve küresel bir güç haline de geleceğiz. Biz buna inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır.

Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum.

Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor.

Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, bilim insanımızı gönderdiğimizde 'dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim.

(Milli Uzay Programı ile ilgili eleştiriler) Bu kör husumetin, yürütülen işlere takoz olma noktasına getirilmesine izin vermeyiz.

Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 2,5 milyar liradan aldık, bu yıl itibarıyla 36 milyar liraya yükselttik.

Uzaya da gideceğiz, bölgesel ve küresel bir güç haline de geleceğiz. Biz buna inanıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Hiçbir belediye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın olurunu almadan tahvil çıkaramaz. Cumhurbaşkanı'nın onayı olmadan tahvil çıkaramaz, yurtdışından borçlanamaz. Geçenlerde ana muhalefetin başındaki zat 'Biz şu kadar ucuz faizle yurtdışından borçlanma yaptık' diyor. E yalan. Daha sonra bakanlığımız belgeleriyle bunun nasıl yalan olduğunu açıkladı. Yalana gerek yok, dürüst ol. Yarışa girmek güç ister, istikrar ister. Bunlarda bu yok.

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