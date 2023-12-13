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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul edecek

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul edecek

13.12.2023 12:52 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'de Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmüştü.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul edecek

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, saat 15.00'de Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edeceği öğrenildi. (DHA)

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