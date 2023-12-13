SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul edecek

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'de Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmüştü.
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