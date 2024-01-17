Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Akşener aramış, bakanlara da telefon açmış! Şehit haberleri sonrası gündem olan polemiğe ilk açıklama

Anlayamadığım biçimde bir 'bildiri' savaşı çıktı, PKK'lılar herhalde çok mutlu olmuştur! AK Parti'ye gıcık olmak, onu doğru bulmamak, onun yaptığı işleri eleştirmek, onu sandıkta yenmek, bu iddiayla ortaya çıkmak elbette bizim de hakkımız. Ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK'lı şerefsizlere karşı.