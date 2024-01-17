Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Akşener aramış, bakanlara da telefon açmış! Şehit haberleri sonrası gündem olan polemiğe ilk açıklama

Son dakika haberi: İYİ Parti'nin grup toplantısı başladı. Toplantının başlangıcında İYİ Parti bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. Aday ilanlarının ardından Meral Akşener kürsüye çıktı.
İYİ PARTİ'NİN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU
İYİ Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi için yarışacak adayı belli oldu. Toplantının başlangıcında Nesrin Ünal'ın adaylığı ilan edildi.
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Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:
"PKK'LILAR HERHALDE ÇOK MUTLU OLMUŞTUR!"
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Anlayamadığım biçimde bir 'bildiri' savaşı çıktı, PKK'lılar herhalde çok mutlu olmuştur! AK Parti'ye gıcık olmak, onu doğru bulmamak, onun yaptığı işleri eleştirmek, onu sandıkta yenmek, bu iddiayla ortaya çıkmak elbette bizim de hakkımız. Ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK'lı şerefsizlere karşı.
- Gene şehitlerimiz oldu, ben aradım, bu rutin. Milli Savunma Bakanı hala dönmedi. Ama buna karşılık en hızlı şekilde ilk dönen sayın Hakan Fidan. Gece aradığım için sabah dönen de sayın Erdoğan.
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- AK Parti ile bir el sıkışmamız olsaydı bizden ayrılan, bizi çok üzen, bizi kandırmış hissettiğimiz bir milletvekilinin bizden seçilip... Yani onu şekil şartlarını yerine getirmeden koşa koşa AK Parti'ye geçip Eskişehir'e belediye başkan adayı gösterilmesi mümkün olur muydu? Hele Meral Akşener'in genel başkan olduğu bir siyasi partide?! Anlaşma olsaydı böyle bir şey olabilir miydi? Basbayağı şahsıma hakarettir! Çünkü bu arkadaşımız temayülle gelmiş, ben koysam kendimi hiç affetmezdim. İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir.
- Dürüst, açık bir şekilde DEM ile sıkışın, hemen her yeri alın. Bizim seçmenimiz madem cebinizde duruyor, hadi bakalım el sıkışın, her yeri alın, görelim bakalım neymiş dünya.