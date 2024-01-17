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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Akşener aramış, bakanlara da telefon açmış! Şehit haberleri sonrası gündem olan polemiğe ilk açıklama

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Akşener aramış, bakanlara da telefon açmış! Şehit haberleri sonrası gündem olan polemiğe ilk açıklama

17.01.2024 11:04 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Son olarak 9 şehit vermemizin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener ile telefon görüşmesi gündem olmuştu. Akşener o görüşmeye ilişkin ilk kez açıklama yaparken "Çok enteresan! İlk kez olan bir şey değil" dedi. Akşener ayrıca, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçip Eskişehir Belediye Başkanı adayı olan Nebi Hatipoğlu'na çok sert sözlerle yüklendi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Akşener aramış, bakanlara da telefon açmış! Şehit haberleri sonrası gündem olan polemiğe ilk açıklama

Son dakika haberi: İYİ Parti'nin grup toplantısı başladı. Toplantının başlangıcında İYİ Parti bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. Aday ilanlarının ardından Meral Akşener kürsüye çıktı.

İYİ PARTİ'NİN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

İYİ Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi için yarışacak adayı belli oldu. Toplantının başlangıcında Nesrin Ünal'ın adaylığı ilan edildi.

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ŞEHİT HABERLERİ SONRASI 'TELEFON' POLEMİĞİ: ÇOK ENTERESAN! İLK KEZ OLAN BİR ŞEY DEĞİL

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

  • Geçtiğimiz hafta 9 Mehmetçiğimizi daha teröre şehit verdik. Herkes peşini bıraksa bile andımız olsun ki biz bu davayı kıyamete kadar güdeceğiz.

  • Ben her büyük terör hadisesinden sonra, her önemli dış politika krizinden sonra ilgili bakanlıkları ve cumhurbaşkanını bugüne kadar telefonla aramışımdır. 33 şehidimizde de bütün her şeyi iptal edip hem üç bakanı hem cumhurbaşkanını telefonla arayıp bilgi almışımdır. Bu defa da aynısını yaptık; 12 şehidimizde de aynısını tekrarlamıştım. Acayip, ilk defa olan bir hadise değil. 30 km ileride ordumuzun harekat planına imza atmış bir kişiyim eski içişleri bakanı olarak. Bu devlet için ne yapılması gerektiğini anlamaya çalışan, bunu görev bilen biriyim. Anlayamadığım biçimde bu defa, çok enteresan, sayın Cumhurbaşkanını ve sayın dışişleri ve Milli Savunma bakanlarını aradım. Sayın Milli Savunma Bakanı geri dönmedi ama sayın Hakan Fidan ve sayın Erdoğan geri dönüp bilgi verdi, ben de arkadaşlarıma aktardım. Günlük siyasette birbirimizi eleştirebiliriz ama dış dünyaya karşı bu konuda ortak bir tutum belirlemeliyiz.

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"PKK'LILAR HERHALDE ÇOK MUTLU OLMUŞTUR!"

  • Anlayamadığım biçimde bir 'bildiri' savaşı çıktı, PKK'lılar herhalde çok mutlu olmuştur! AK Parti'ye gıcık olmak, onu doğru bulmamak, onun yaptığı işleri eleştirmek, onu sandıkta yenmek, bu iddiayla ortaya çıkmak elbette bizim de hakkımız. Ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK'lı şerefsizlere karşı.

  • Gene şehitlerimiz oldu, ben aradım, bu rutin. Milli Savunma Bakanı hala dönmedi. Ama buna karşılık en hızlı şekilde ilk dönen sayın Hakan Fidan. Gece aradığım için sabah dönen de sayın Erdoğan.

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İSİM VERMEDEN NEBİOĞLU'NA ÇOK SERT YÜKLENDİ! "AK PARTİ'YLE ANLAŞSAYDIK BÖYLE OLUR MUYDU?"

  • AK Parti ile bir el sıkışmamız olsaydı bizden ayrılan, bizi çok üzen, bizi kandırmış hissettiğimiz bir milletvekilinin bizden seçilip... Yani onu şekil şartlarını yerine getirmeden koşa koşa AK Parti'ye geçip Eskişehir'e belediye başkan adayı gösterilmesi mümkün olur muydu? Hele Meral Akşener'in genel başkan olduğu bir siyasi partide?! Anlaşma olsaydı böyle bir şey olabilir miydi? Basbayağı şahsıma hakarettir! Çünkü bu arkadaşımız temayülle gelmiş, ben koysam kendimi hiç affetmezdim. İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir.

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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu
  • Dürüst, açık bir şekilde DEM ile sıkışın, hemen her yeri alın. Bizim seçmenimiz madem cebinizde duruyor, hadi bakalım el sıkışın, her yeri alın, görelim bakalım neymiş dünya.
    Keşfet


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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti
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