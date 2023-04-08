Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrası Roman vatandaşlara seslendi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Dünyanın birçok yerinde kökeni, dili, kültürü farklı insanlara yönelik ötekileştirme günden güne artıyor. Zenginle fakir, beyazla siyah arasındaki uçurumlar büyüyor. Göçmenleri hedef alan nefret suçlarının Batılı ülkelerde ürkütücü boyutlara ulaştığını görüyoruz.

Sosyal medya mecralarının körüklediği ırkçı düşüncelerin kardeşliğimizi bozmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcılıkların tamamını elimizin tersiyle ittik.

Roman kardeşlerimize yönelik haksız bakış açısının kırılması yönünde aşama da kaydettik. Romanlarla ilgili de bir sorun varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gittik.

İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi açtık. Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde bir koordinatör belirliyoruz. Roman kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak üzere kuracağımız müzemizin çalışmaları devam ediyor.

8 Nisan tarihini Romanlar Günü olarak ilan ederek ülke genelinde kutlama programlarının düzenlenmesini sağladık. Tüm Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü'nü tebrik ediyorum.

Başta Romanlar olmak üzere 85 milyonun hiçbir ferdinin dayanıksız yapılarda hayatını sürdürmesine gönlümüz razı değildir.

