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  4. Son dakika | "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldık" diyerek duyurdu! Mart ortasında kritik üçlü zirve: Türkiye, İsveç ve Finlandiya bir araya geliyor

Son dakika | "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldık" diyerek duyurdu! Mart ortasında kritik üçlü zirve: Türkiye, İsveç ve Finlandiya bir araya geliyor

24.02.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunun ardından süreçle ilgili kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İsveç'te peş peşe yaşanan skandallar ve teröre verilen destek gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan üyeliklerine sıcak bakmadığını defalarca vurgulamıştı. Son gelen bilgiye göre 3 ülke mart ortasında bir araya gelecek.

Son dakika | "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldık" diyerek duyurdu! Mart ortasında kritik üçlü zirve: Türkiye, İsveç ve Finlandiya bir araya geliyor

Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldıklarını bildirdi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Finlandiya İsveç Jens Stoltenberg

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