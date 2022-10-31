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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları, Metin Feyzioğlu...

31.10.2022 06:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları ile büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Sermaye Piyasası Kurulunda iki isim görevden alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu'nun atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları, Metin Feyzioğlu...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurumlarda görevden alma ve atamalar gerçekleşti. Sermaye Piyasası Kurulunda iki isim görevden alınırken eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun büyükelçi olarak atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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SPK'DA İKİ İSİM GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan göreve atama ve görevden alma kararına göre Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevden alındı. Onların yerlerine ise, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili olarak Enver Usca, Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi olarak da Bülent Murat Haholu atandı.

Erdoğan imzaladı, yeni atama kararları Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı, yeni atama kararları Resmi Gazete'de!

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDA DİKKAT ÇEKEN ATAMALAR

Ayrıca, yayımlanan diğer kararlara göre, İletişim Başkanlığında açık bulunan Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne Mehmed Zahid Talha Arar, Antalya Bölge Müdürlüğüne Esen Diler, Bursa Bölge Müdürlüğüne Ali Fuad Gölbaşı, Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne Fikret Dişlioğlu, Gaziantep Bölge Müdürlüğüne Mücahit Taşkın, Samsun Bölge Müdürlüğüne Ebu Bekir Ayrancı atandı.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çınarka ile Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Özel görevlendirilirken, Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Ali Ulvi Çalık'ın ataması yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Levent Kenan Kibar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Muhammet Kamil Işık, Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Özgür Semiz, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Onur Kızılkaya getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Lütfi Karabacak, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Gökhan Bahçecik, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Haluk Yıldız, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Hakan Demir, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ahmet Saraç, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Zekeriya Şentürk, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne de Adem Bacanlı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Hasan Ünsal, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Murat Süt'ün ataması yapılırken, Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Murat Soykan'ın ataması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü ise görevlerinden alındı.

METİN FEYZİOĞLU BÜYÜKELÇİ OLARAK ATANDI

Öte yandan büyükelçilerin görev değişikliğine ilişkin atama kararları da Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Basçeri, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sadik Arslan, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Çağrı Sakar, merkeze alındı.

Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nurdan Bayraktar Golder, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Zeki Levent Gümrükçü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Güven Begeç, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Antlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Sabri Tunç Angılı atandı. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği Başkanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğüne Elif Kurşunlu, Avrupa Birliği Başkanlığında açık bulunan Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Öztürk, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Murat Şen, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkinler Genel Müdürlüğüne Hasan Ünsal atandı. Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştiği belirtildi.

İKİ ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.

Kaynak: AA-İHA

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