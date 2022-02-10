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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testleri negatif çıktı

10.02.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son iki gündür yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testleri negatif çıktı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testleri negatif çıktı. Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'ndan geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

"DETAYLI GÜNLÜK MUAYENELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu yaptığı açıklamada, Erdoğan'a 5 Şubat'ta başta ses kısıklığı olmak üzere bazı semptomlar göstermesi üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını hatırlattı.

Omicron varyantına yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinde izolasyona geçtiğini belirten Topaloğlu, bu süreçte semptom takibi ve detaylı günlük muayeneleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

"HERHANGİ BİR SORUN TESPİT EDİLMEDİ"

Topaloğlu, "Bunun dışında bu süre zarfında iki kez, gözden bir şey kaçmaması amacıyla kan tahlilleri yapıldı. Hamdolsun onlarda da herhangi bir sorun tespit etmedik. Aslına bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanımızın son 2-3 gündür şikayetleri ve semptomları tamamen kayboldu. Hanımefendinin ise çok hafif düzeyde semptomları mevcut, basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde tablo devam etmekte." dedi.

"PCR TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI"

Son iki günde yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 sürecini rahat atlatmasında aşının etkili olduğunun altını çizen Topaloğlu, "Aşının kesinlikle çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Pandeminin başından beri Cumhurbaşkanımızın aşı konusundaki duruşu çok netti. Ülkemizde ilk aşı olan kişilerden Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu davranışıyla da bütün vatandaşlarımıza örnek oldu zaten. Hatırlatma dozu da dahil bütün aşıları tamdı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Özellikle sürecin bu kadar sorunsuz ve rahat geçirilmesinde aşının çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum." diye konuştu,

Erdoğan'a karantina sürecine özel bir beslenme ya da diyet programı uygulanmadığına değinen Topaloğlu, "Sayın Hanımefendi, Sayın Cumhurbaşkanımızın diyeti konusunda çok hassas. Kendisi normalde de sağlıklı bir diyet programını Cumhurbaşkanımıza uyguluyor. Bu hastalığa özel bir program yapmadık, bu diyete devam edildi. Ama enfeksiyon hastalıklarında tüm hastalarımıza önerdiğimiz gibi bol sıvı almasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan da istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan
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