Son Dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Herzog'a teşekkürlerini iletti. Erdoğan, "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog’a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





