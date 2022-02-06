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Son Dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

06.02.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede; Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Son Dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Herzog'a teşekkürlerini iletti. Erdoğan, "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog’a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajıPutin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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