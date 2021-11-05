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  4. Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

05.11.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatırım, üretim ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın. Bu gidişi görünce şok oldular." açıklamasını yaptı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu. Gündem ve ekonomiye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbullulara 'müjde' olarak duyurduğu Millet Bahçesinin detaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Açılış töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Millet Bahçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Hekimbaşı Millet Bahçemizin özelliği de gürültü kirliliğini önlemek için 5735 metrekare gürültü bariyeriyle donatılmış olmasıdır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti bu güzel şehre yeni eserler kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Görüntüsü sefil, insanı mutsuz İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık.

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"DÜNYADA İLK SIRALARDA YER ALACAK"

Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk. En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır. Burası dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır.

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"MARMARA DENİZİ'Nİ KORUMA ALTINA ALARAK SORUNLARI ÇÖZÜME KAVUŞTURABİLECEĞİZ"

Hanımlarımızla birlikte 2023 zaferini ilan ediyoruz. Buna hazırız değil mi? Şu güzelim millet bahçesine bak, aman yarabbim. Az önce içinde dolaştık, Ümraniye'ye bu yakışırdı. Tüm emeği geçenleri kutluyorum.

Bugün İstanbul'la birlikte 6 ilimizi kapsayan özel çevre koruma planını da Resmi Gazete'de yayımladık. Aldığımız bu kararla Marmara Denizi'mizi koruma altına alarak sorunları çözüme kavuşturabileceğiz.

"HANİ SİZ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞIYDINIZ?"

Kardeşlerim Gabar'da terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi bunlar terör örgütüyle beraber hareket ettiler onları da gömdük. Terör örgütünün başı cezaevinde, bunlar da onlarla beraber hareket ediyor. İP de, CHP'de onlarla beraber. Hani siz terör örgütüne karşıydınız?

İHA ve SİHA'larımızla Libya'da, Azerbaycan'da, Karabağ'da varız, varız da varız. Suriye'de terör örgütüyle mücadele veriyoruz. Bay Kemal Suriye'yle beraber. Bay Kemal sen YPG'yle beraber oldun. Onları da gömeceğiz.

Kardeşlerim şehir hastanelerimiz başta olmak üzere bir devrim gerçekleştirdik mi? 45 günde Sancaktepe'de şehir hastanesi yaptık. Aynı şekilde Avrupa Yakası'nda da yaptık. Biz bu gayretle yola devam ediyoruz.

"AVRUPA VE DÜNYA ŞAŞKIN"

Yatırım, üretim ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın. Bu gidişi görünce şok oldular.

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Recep Tayyip Erdoğan
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