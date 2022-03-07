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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü

07.03.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile telefonda görüştü. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

"BARIŞIN TESİSİ İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan son gelişmeler ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.

Barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirten Erdoğan, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Moldova Recep Tayyip Erdoğan
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