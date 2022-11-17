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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

17.11.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, İsrail’deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca, Türkiye ile İsrail ilişkilerinin iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiğini ifade etti.

TERÖR SALDIRISI İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.
Binyamin Netanyahu ayrıca Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti.

İSRAİL'DEKİ SEÇİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Binyamin Netanyahu’ya taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, iki gün önce Batı Şeria’da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

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Recep Tayyip Erdoğan netanyahu

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