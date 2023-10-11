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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Onlara kesinlikle nefes aldırmayacağız' diyerek sert konuştu! Konut, kira ve otomobil fiyatları mesajı

11.10.2023 14:55 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan otomotiv piyasası ve konut ile kira fiyatlarındaki fahiş artışın seyrine ilişkin çarpıcı bir mesaj verdi. Fırsatçılık peşinde koşanlara dikkat çeken Erdoğan, "Kesinlikle nefes aldırmayacağız" diyerek denetimlerde sıkıntı tespit edilmesi durumunda gereğinin yapılacağının altını çizdi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Onlara kesinlikle nefes aldırmayacağız' diyerek sert konuştu! Konut, kira ve otomobil fiyatları mesajı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi’nde konuştu. Otomotiv piyasasında spekülatif fiyat artışlarının ortadan kalkmaya başladığını belirten Erdoğan, kira ve konut fiyatlarında da benzer bir tablo yaşanacağına inandığı yönünde mesajı verdi.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN 3 TRİLYONLUK KAYNAK

Erdoğan'ın konuşmasında satır başları şöyle:

  • Önceliğimizi daima deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasına veriyoruz. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. Önümüzdeki 3 yıl boyunca depremzede şehirlerimizin ihyası için toplam 3 trilyon tutarında bir kaynak kullanacağız. Deprem konutlarımızın inşası hızla sürüyor. Depremde yıkılan iş yerlerimizi ve ticarethanelerimizi yeniden yapıyoruz. Konutlar haricinde deprem bölgesinde ticari alan vasfına sahip 170 bin bağımsız bölüm inşa edeceğiz. Bundan sonra da depremzedelerimizi sırf siyasi tercihlerinden dolayı onlara hakaret edenlerin insafına bırakmayacağız.

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"KESİNLİKLE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

  • Ekonomik hiçbir gerekçeyle açıklanamayacak afaki rakamlar gördük. Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda ciddi mesafe aldık. Alınan tedbirler, kesilen cezalar ve diğer engellemeler sayesinde otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Daha 1 ay öncesine kadar güya araç kıtlığından dolayı fiyatlar sürekli artarken bugün artık indirimleri hatta kampanyaları konuşuyoruz. Benzer bir tablonun kira ve konut fiyatlarında da yaşanacağına inanıyoruz. Fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız. Adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız.

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"ASLA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

  • Devletimiz asrın felaketinin yaralarını sarmaya bir an önce vatandaşlarını güvenli yuvalarına kavuşturmaya çalışırken birilerinin aşırı kâr hırsıyla farklı işlere tevessül etmesine asla tahammülümüz yoktur. Denetimler sonucunda şayet burada da bir sıkıntı tespit edersek gereği neyse onu yapmaktan çekinmeyeceğiz.

  • Özellikle sayı itibarıyla ticaret hayatımızın çoğunluğunu temsil eden esnaf, tüccar, KOBİ'lerimizi agresif ticaret hamleleri karşısında koruyacağız. Reklam Kurulu'muz vasıtasıyla ticari reklam ve haksız ticari uygulamaları denetliyor, gerekli idari yaptırımları uyguluyoruz. Türkiye genelinde Tüketici Hakem Heyetlerimizle vatandaşlarımızın yaşadığı tüketici sorunları noktasında önemli roller üstleniyoruz.

  • İsrafı asgari seviyeye düşüreceğiz.
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