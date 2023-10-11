Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Onlara kesinlikle nefes aldırmayacağız' diyerek sert konuştu! Konut, kira ve otomobil fiyatları mesajı

Devletimiz asrın felaketinin yaralarını sarmaya bir an önce vatandaşlarını güvenli yuvalarına kavuşturmaya çalışırken birilerinin aşırı kâr hırsıyla farklı işlere tevessül etmesine asla tahammülümüz yoktur. Denetimler sonucunda şayet burada da bir sıkıntı tespit edersek gereği neyse onu yapmaktan çekinmeyeceğiz.