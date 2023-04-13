Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG ilk haftada177 bin ön sipariş aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Malatya İftar Programı’na katıldı. Erdoğan iftarın ardından vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ankara ve İstanbul'da depremzedelerle bir araya geldik. Dün de arma kurtarma ekipleriyle bir araya geldik ve iftar yaptık. Afet mağduru kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Yarın da Diyarbakır'daki kardeşlerimizle birlikte olacağız. Bakanlarımız ilk günden itibaren deprem bölgesinde adeta kamp kurdu. Devleti, belediyesi, özel sektörüyle tüm araç gereçleri deprem bölgesine yığdık. Tüm ihtiyaçlarınızı noksansız karşılamanın gayretindeyiz. Kurumlarımız 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Sizleri mümkün olan en kısa sürede yeni yuvalarınıza kavuşturmak istiyoruz."

"İLK KÖY EVLERİNİZN TESLİMATLARINI YAPACAĞIZ"

"Hiç vakit kaybetmeden deprem konutlarının inşaatına başladık. Önceki hafta Elazığ, Gaziantep, Kahramanmara, Adıyaman, Nurdağı'nda konutların temelini attık. Bugün de Malatya'da konutların temel atmasını gerçekleştirdik. İnşallah Ramazan Bayramı'nda ilk köy evlerinin teslimatlarını yapacağız. Hedefimiz 319 bini ilk 1 sene içinde, toplam 650 bin konutu yaparak hak sahiplerine teslim etmekdir. Başkalarının gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz sizsiniz. Bizim önceliğimiz sizsiniz. Bizim derdimiz millet gayemiz hizmettir. Koltuk peşinde olanlar altılı masanın çevresinde. Biz ikbal peşinde değiliz, biz sizin hayır dualarınızı almanın peşindeyiz."

"TOGG 177 BİN ÖN SİPARİŞ ALDI"

"Meydanlarda size vadettiysek hepsinin arkasında durduk hepsini gerçekleştirmeye gayret ettik. Güzel ülkemiz her zaman dünyada takdirle karşılanan bir ülke halindedir. Eksiklerimiz yapamadıklarımız olabilir ama Türkiye ve şehrimiz için verdiğimiz mücadeleye Malatyalı kardeşlerimiz şahittir. Son bir haftada 2 muhteşem projeyi devreye aldık. Yerli ve milli aracımız TOGG'u geçen pazartesi ülkemizin yollarına uğurladık. İlk günden beri sürekli bize 'Yapamazsanız satamazsanız' diyenleri projeye takoz koyanları bir kez daha hüsrana uğrattık. TOGG ilk hafta 177 bin ön sipariş aldı. İnşallah bu yıl içinde 20 binden fazla TOGG'u yollarımızda görecekseniz. TOGG ile yakaladığımız ivmeyi pazartesi günü TCG Anadolu'nun teslimatını yaparak adeta taçlandırdık. Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu ile ayrı bir lige yükseldik. Bu ay sonuna doğru ülkemizin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu'nun birinci güç ünitesini devreye alıyoruz."

"Burada sizlerin vasıtasıyla tüm depremzedelerimize şu çağrıyı yapmak istiyorum. Afet bölgesindeki kardeşlerimiz kendi ikballerinin peşine düşerek üzüntüye kapılmasın. Milletin derdinden kopuk siyaset yapanlar Allah'ın izniyle yine kaybedecektir. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşını aç açıkta koymaz koymayacaktır."

