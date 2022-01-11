Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2053 vizyonu vurgusu

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Son 2 asrını dış saldırılar yanında kendi iç çekişmesi, ayrıştırma ve hatta kavgaları ile geçiren milleti yeniden bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım hep birlikte Türkiye olalım anlayışıyla toplamayı başardığımıza inanıyorum.

"VESAYETİ YENDİK, TERÖRÜN BAŞINI EZDİK"

Vesayeti yendik, terörün başını ezdik, darbe girişimlerini boşa çıkardık. Ülkemizin dört bir yanını eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık.

2053 VİZYONU VURGUSU

Bu sayede 2023 hedeflerimizi hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştık, 2053 vizyonumuzu güvenle ilan ettik. Binlerce yıllık devlet ve medeniyet serencamızı yeni inkışaf, yükseliş ve zaferle taçlandırmak istiyoruz.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Tüm dostlarımıza, insanlığa, barış, güvenlik, huzur, refah, bereket, iyilik, güzellik getirmek hedefiyle çıktığımız bu yolda sizlerin desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

"DÜN BAŞARDIK, BUGÜN DE BAŞARACAĞIZ"

Bugün de inşallah her alanda sahip olduğumuz eşsiz insan hazinesinden aldığımız destek ve şevkle büyük Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa ediyoruz. Dün başardık, bugün de başaracağız. Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz Türk milletiyiz. Büyüklerimizin marifet iltifata tabidir sözü, esasında marifetin iltifatla hakkının teslim edilmesi gerektiğine işaret eder. Marifet sahibinin hüneri zaten Allah'ın ona bahşettiği bir lütuftur."

