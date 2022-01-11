HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2053 vizyonu vurgusu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2053 vizyonu vurgusu

11.01.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vesayeti yendik, terörün başını ezdik, darbe girişimlerini boşa çıkardık. Ülkemizin dört bir yanını eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık. Bu sayede 2023 hedeflerimizi hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştık, 2053 vizyonumuzu güvenle ilan ettik." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2053 vizyonu vurgusu

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Son 2 asrını dış saldırılar yanında kendi iç çekişmesi, ayrıştırma ve hatta kavgaları ile geçiren milleti yeniden bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım hep birlikte Türkiye olalım anlayışıyla toplamayı başardığımıza inanıyorum.

1

"VESAYETİ YENDİK, TERÖRÜN BAŞINI EZDİK"

Vesayeti yendik, terörün başını ezdik, darbe girişimlerini boşa çıkardık. Ülkemizin dört bir yanını eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "müjde" diyerek duyurmuştu! Doğal gaz desteği ne zaman verilecek?Cumhurbaşkanı Erdoğan "müjde" diyerek duyurmuştu! Doğal gaz desteği ne zaman verilecek?

2053 VİZYONU VURGUSU

Bu sayede 2023 hedeflerimizi hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştık, 2053 vizyonumuzu güvenle ilan ettik. Binlerce yıllık devlet ve medeniyet serencamızı yeni inkışaf, yükseliş ve zaferle taçlandırmak istiyoruz.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Tüm dostlarımıza, insanlığa, barış, güvenlik, huzur, refah, bereket, iyilik, güzellik getirmek hedefiyle çıktığımız bu yolda sizlerin desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

2

SON DAKİKA | Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projeyi duyurduSON DAKİKA | Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projeyi duyurdu

"DÜN BAŞARDIK, BUGÜN DE BAŞARACAĞIZ"

Bugün de inşallah her alanda sahip olduğumuz eşsiz insan hazinesinden aldığımız destek ve şevkle büyük Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa ediyoruz. Dün başardık, bugün de başaracağız. Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz Türk milletiyiz. Büyüklerimizin marifet iltifata tabidir sözü, esasında marifetin iltifatla hakkının teslim edilmesi gerektiğine işaret eder. Marifet sahibinin hüneri zaten Allah'ın ona bahşettiği bir lütuftur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
AK Parti'den İzmir'de "çiftçilere bedava elektrik" önergesiAK Parti'den İzmir'de "çiftçilere bedava elektrik" önergesi
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

"Çocuğu 7 ay sonra oldu" dedi ve bombaladı!

"Çocuğu 7 ay sonra oldu" dedi ve bombaladı!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Murat 124 "hastasına" 130 bin liraya satılık!

Murat 124 "hastasına" 130 bin liraya satılık!

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.