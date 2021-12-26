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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

26.12.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunuyor. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ödüller kendileri dışında kimseye var olma hakkı tanımayan zorbalara karşı açılmış bir bayraktır." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Necip Fazıl Ödülleri ile zorbaların konforları bozulmuş, işlettikleri tezgahlar dağılmıştır.

"ZORBALARA AÇILMIŞ BİR BAYRAKTIR"

Bu ödüller kendileri dışında kimseye var olma hakkı tanımayan zorbalara karşı açılmış bir bayraktır.

Sadece güçlünün hayatını kutsayan yaklaşım biçim değiştirerek günümüzde de varlığını sürdürüyor.

Uluslararası ilişkiler ve ekonomide 'Dünya 5'ten büyüktür'
şiarıyla yürüttüğümüz düzenin değişmesi için.

Necip Fazıl meydanlarda haykıran gür sesiyle, şiirleri, tiyatroları, denemeleriyle gençlere umut aşıladı."

AYRINTILAR GELECEK...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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