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  4. Son dakika: 'Cumhurbaşkanlarımız görüşebilir' mesajı! Bakan Çavuşoğlu'dan Mısırlı mevkidaşıyla görüşmesinin ardından flaş açıklama

Son dakika: 'Cumhurbaşkanlarımız görüşebilir' mesajı! Bakan Çavuşoğlu'dan Mısırlı mevkidaşıyla görüşmesinin ardından flaş açıklama

27.02.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Bizim görüşmemizden sonra cumhurbaşkanlarımız görüşebilir" mesajını verdi.

Son dakika: 'Cumhurbaşkanlarımız görüşebilir' mesajı! Bakan Çavuşoğlu'dan Mısırlı mevkidaşıyla görüşmesinin ardından flaş açıklama

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'yi Adana Havalimanı'nda karşıladı. Şukri ve Çavuşoğlu'nun, basına kapalı görüşmenin ardından bakanlar ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu açıklamalarında şunları söyledi:

  • Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır.

  • Bizim görüşmemizden sonra cumhurbaşkanlarımız görüşebilir.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin konuşmasından satır başları ise şu şekilde:

  • Mısır hükümeti ve halkı olarak, Türkiye'nin en kısa zamanda bunların üstesinden geleceğine gönülden inanıyoruz.

  • Mısır her zaman Türkiye'deki kardeşlerinin yanında olacaktır. İlişkilerimizin de bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inanıyorum.
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