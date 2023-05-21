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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurt dışında büyük katılım! Son rakamlar açıklandı

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurt dışında büyük katılım! Son rakamlar açıklandı

21.05.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: YSK tarafından yapılan açıklamada, yurt dışındaki temsilciliklerde şu ana kadar 717 bin 612 kişi Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için oy kullandığı belirtildi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurt dışında büyük katılım! Son rakamlar açıklandı

Son dakika: 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 683 bin 580'i yurt dışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 717 bin 612'si oy kullandı.

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NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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(AA)

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