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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçiminde nefesler tutuldu! İşte İstanbul'da son durum...

14.05.2023 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Türkiye'nin beklediği tarihi seçim günü geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın yarıştığı seçimde sandıklar açılmaya başladı. İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Sinan Oğan mı önde? Anadolu Ajansı'nın ilk verilerine göre İstanbul'da Erdoğan'ın yüzde 50,2, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,77, Sinan Oğan'ın ise yüzde 4,61 oranında oy aldığı görüldü. İşte İstanbul'dan seçim sonuçları...

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçiminde nefesler tutuldu! İşte İstanbul'da son durum...

Son dakika: Beklenen 14 Mayıs seçim günü geldi. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Türkiye'nin merakla sonucunu beklediği seçimde vatandaşlar Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan arasında tercihini yaptı. Bilindiği üzere Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı'nın son verilerine göre İstanbul'da sandıkların yüzde 88,52'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,08 ile yüzde 47,04 oy alan Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde yer alıyor. Anlık seçim takibini aşağıdaki tablodan yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU MU? ERDOĞAN MI? OĞAN MI? İŞTE İSTANBUL'DA SON DURUM

Sandıklar açılmaya ve seçim sonuçları gelmeye başladı. İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu, Recep Tayyip Erdoğan'ın mı yoksa Sinan Oğan'ın mı önde olduğu sorusu merak ediliyordu. İşte İstanbul'da son durum...

İŞTE ANKA'DAN AÇIKLANAN İSTANBUL OY ORANLARI

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre sandıkların yüzde 99,50'si açıldı. Açılan sandıklara göre adayların İstanbul'da aldıkları oylar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: % 48,55

Recep Tayyip Erdoğan: % 46,68

Sinan Oğan: % 4,51

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ANKA'nın açıkladığı oy oranları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: % 45,04

Recep Tayyip Erdoğan: % 49,24

Sinan Oğan: % 5,30

İHA VERİLERİNE GÖRE SEÇİMDE SON DURUM


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