Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Erdoğan ilk kez canlı yayında! 'Miting pek düşünmüyorum'

Son dakika: Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,89 oy aldı. Adaylar yeterli oy sayısına ulaşamadığından dolayı 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından ilk kez canlı yayında. Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞADIK'

14 Mayıs'ta rekor katılımla milli iradeyi sandığa yansıtan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Türkiye'mize yakışır büyük bir demokrasi şöleni yaşadık. Milletimizin sergilediği olgunluk her türlü takdirin üzerindedir. Siyasal katılımı artırmak, demokrasiye sahip çıkmak için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Yeni dönemde milletvekili seçilen tüm isimleri tebrik ediyorum.

'MİTİNG PEK DÜŞÜNMÜYORUM'

Milletimiz 27 milyondan fazla oyla şahsımıza teveccüh gösterdi. Sandıkta tecelli eden irade başımız gözümüz üzerinde. 28 Mayıs için hemen çalışmaya başladık. Önümüzdeki 12 günü iyi değerlendireceğiz. Tümü olmasa da deprem bölgesinin belli bir bölümünü de bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting pek düşünmüyorum. Oralarda miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Hatay Defne'de malum hastane konusunda 'yapamazlar' deniyordu. Devlet hastanesi bitme noktasına geldi. Orayı da belki açma durumumuz olacak.

DEPREMZEDELERE YAPILAN HAKARETLER KONUSU

Bekledikleri oyları alamadıkları için 'bir daha buralara destek, yardım vesaire yok' gibi ifadeler. Biz kampanyamızı samimiyet üzerine kurduk. Milletimize karşı da daima dürüst olduk. Yalan söylemedik, hayal satmadık. Milletimizin aklını, irfanını hiçbir zaman hafife almadık. Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Muhalefetin adayıyla yaptığımız eleştirilerin doğruluğu da teyit edildi. Milletimiz ayrıca kumpas ve kaset siyasetini de reddettiğini göstermiştir. Terör örgütüyle, Kandil'den talimatlarla bu iş yürümez. Bu millet terör örgütüne oy vermiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir iyilik yapıp önümüzdeki 12 gün boyunca temiz siyaset yapmasını diliyoruz.

'BATIDA NEYSE DOĞUDA DA AYNI HİZMETİ VERMEK ZORUNDAYIM'

Hala hatayı kendilerinde değil, millette arıyorlar. Depremzedelerimiz başta olmak üzere, kendilerine oy vermeyen insanlara hakaret ediyorlar. Gençlerimize umutsuzluk aşılıyorlar. Devletin kurumları görevini bilir, gereğini yapar. Bu kifayetsizler CHP'nin başında olduğu müddetçe ne mesaj verirlerse versinler yeterli olmayacak. Van depremini hatırlayın. Van bizim yüksek oy aldığımız bir il değil. Van depreminde ikinci akşam orada oldum, bakan arkadaşlarımı seferber ettim. Bizim Van'da Erciş'e kadar adeta Van Gölü'nün etrafında yalılar yapar gibi konutlar yaptık. Burada bize oy çıkmıyor demedik. Oradaki süreci devam ettirdik. Batıda neyse doğuda da güneydoğuda da aynı hizmeti vermek zorundayım.

'VATANDAŞLARIMIZ YİNE GÜVEN VE İSTİKRARA OY VERECEKTİR'

İstanbul'da belediye başkanlığı CHP'de. Ama meclis bizde. Ankara'da da aynı. Meclis çoğunluğu bizde. Sağlıklı bir yönetim isterseniz, sağlıklı yönetimi gerek yürütme, gerek yasama uyumlu olursa orada netice çok daha farklı olacaktır. Parlamentoda böyle bir sağlıklı yapı ortaya çıkmazsa sıkıntılar olacağı gerçektir. Yasama ve yürütmenin uyumlu olmaması ülkenin geleceği açısından çok ciddi neticeler doğuracaktır. İstikrarlı bir yönetim varsa o ülkede huzur olur. Son 5 yılda bunu gösterdik. Vatandaşlarımız yine güven ve istikrara oy verecektir, inanıyorum.



