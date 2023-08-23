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  4. Son dakika: Danimarka'nın Ankara elçisi bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika: Danimarka'nın Ankara elçisi bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı

23.08.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Danirmarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıların devam etmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Son dakika: Danimarka'nın Ankara elçisi bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika: Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın, yine Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, dördüncü kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Maslahatgüzar, 18 Ağustos, 21 Ağustos ve 22 Ağustos'ta da Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Danimarka

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