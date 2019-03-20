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Son dakika! Denizli'de şiddetli deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 09:46 | Son Güncelleme

Denizli Acıpayan'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son dakika habere göre, deprem İzmir başta olmak üzere Antalya, Muğla gibi çevre illerden de hissedildi. 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 4.5 ve 4.8 büyüklüğünde iki artçı deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan saat 09.38 ve 09.41'de merkez üssü Acıpayam olan 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

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ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YOK

NTV'ye konuşan Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, "Can kaybı ve yaralımız yok. Bir köyle ahşap bazı evlerin hasar gördüğü belirtiliyor. Binaların özellikle çatı katlarında çatlamaların olduğu bacaların sarsıntıyla düşmesinden korkuyoruz. Onun tedbirini alıyoruz" dedi.

SON DEPREMLER - KANDİLLİ RASAHTANESİ

SONDEPREMLER

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