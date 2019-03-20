Son dakika! Denizli'de şiddetli deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan saat 09.38 ve 09.41'de merkez üssü Acıpayam olan 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

#DEPREM: Denizli, Acıpayam’da 4,5 ve 4,8 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz. — AFAD (@AFADBaskanlik) 20 Mart 2019

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YOK

NTV'ye konuşan Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, "Can kaybı ve yaralımız yok. Bir köyle ahşap bazı evlerin hasar gördüğü belirtiliyor. Binaların özellikle çatı katlarında çatlamaların olduğu bacaların sarsıntıyla düşmesinden korkuyoruz. Onun tedbirini alıyoruz" dedi.

SON DEPREMLER - KANDİLLİ RASAHTANESİ

Ayrıntılar geliyor...

