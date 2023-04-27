SON DAKİKA DEPREM haberler: 27 Nisan 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 27 Nisan 2023 Perşembe günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Günün ilk saatlerinden bu yana konuya ilişkin internette araştırma yapılmaya başlandı. İşte 27 Nisan 2023 son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 27 NİSAN 2023 PERŞEMBE

2023.04.27 06:20:32 37.7817 36.5838 11.5 -.- 2.0 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.27 06:11:26 37.8792 35.9105 5.0 -.- 2.8 -.- KIZILYER-FEKE (ADANA) İlksel

2023.04.27 06:00:00 38.2928 37.1630 5.9 -.- 2.6 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.27 05:41:06 36.5357 36.2563 4.6 -.- 1.8 -.- SUCIKAGI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.04.27 05:36:42 38.8762 43.5937 16.2 -.- 1.9 -.- SAGLAMTAS-(VAN) İlksel

2023.04.27 05:31:49 38.1933 37.3250 5.0 -.- 1.6 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.27 05:28:57 36.5198 28.8065 13.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.04.27 05:22:25 37.1787 36.0235 5.1 -.- 1.7 -.- BIRKENT-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.04.27 05:17:55 38.1782 37.3772 7.0 -.- 2.0 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.27 05:07:06 36.9155 27.3452 5.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.04.27 04:55:20 38.3065 38.2642 5.0 -.- 1.8 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.04.27 04:52:51 40.7882 31.0377 9.7 -.- 1.5 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2023.04.27 04:43:43 38.3758 38.8178 5.8 -.- 2.8 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel

2023.04.27 04:40:43 39.1517 29.1975 7.3 -.- 1.7 -.- KESTEL-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.04.27 04:37:40 37.4070 37.0882 5.6 -.- 1.9 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.27 04:23:54 37.9073 36.2688 6.8 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.27 04:22:42 38.3033 38.2860 5.0 -.- 1.6 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.04.27 04:13:59 38.8292 43.5603 5.0 -.- 2.7 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel

2023.04.27 04:00:53 37.9582 36.2165 5.0 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.27 03:39:54 38.1605 36.6008 4.9 -.- 2.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.27 03:35:42 36.2658 36.1905 1.9 -.- 2.2 -.- HASANLI-(HATAY) İlksel

2023.04.27 03:34:38 36.2090 36.1887 5.0 -.- 2.0 -.- KUCUKDALYAN-(HATAY) İlksel

2023.04.27 03:24:03 38.1030 38.5302 1.5 -.- 1.7 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.04.27 03:22:18 38.6387 37.3582 2.4 -.- 2.0 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.04.27 03:13:12 38.0655 38.5335 2.0 -.- 1.9 -.- NARLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.04.27 03:01:20 37.3790 36.7065 4.6 -.- 1.8 -.- YOLDERESI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.27 02:59:33 36.9542 28.5447 13.1 -.- 1.5 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.04.27 02:42:34 36.5940 36.3835 5.8 -.- 1.5 -.- KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.04.27 02:41:48 37.8728 36.4772 3.2 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.27 02:37:57 37.1190 28.4703 3.6 -.- 1.1 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.27 02:35:26 38.0595 37.6850 7.8 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.27 02:17:37 38.1823 37.1527 9.6 -.- 1.8 -.- KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.27 02:14:24 37.1195 28.4767 5.3 -.- 1.6 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.27 02:05:59 37.9570 36.6600 14.0 -.- 1.3 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.27 02:05:03 37.9923 36.2887 4.9 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.27 01:56:43 40.7925 30.9682 10.2 -.- 1.4 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2023.04.27 01:56:29 38.2563 37.2142 5.0 -.- 1.5 -.- CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.27 01:49:49 37.8255 37.7255 2.9 -.- 2.1 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.04.27 01:48:00 37.9117 36.5340 4.1 -.- 1.7 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.27 01:46:08 41.4142 44.0105 13.9 -.- 2.1 -.- GURCISTAN İlksel

2023.04.27 01:44:36 37.8872 36.2552 5.0 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.27 01:27:57 38.3073 38.2308 2.5 -.- 1.9 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.04.27 01:20:58 36.7025 36.1643 6.5 -.- 1.9 -.- AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.04.27 01:18:46 38.2147 38.6923 5.0 -.- 2.3 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.04.27 01:14:28 38.1563 38.5183 5.0 -.- 2.1 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.04.27 01:07:18 37.7852 35.5132 16.8 -.- 1.7 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2023.04.27 00:57:11 38.0085 36.4383 15.5 -.- 1.5 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.27 00:51:26 38.2697 37.4848 10.6 -.- 1.6 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.27 00:41:29 38.6240 37.3517 5.9 -.- 1.7 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

